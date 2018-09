Inter Milan: Appel entendu pour Spalletti, qui n'est plus suspendu

Spalletti avait été expulsé en toute fin de match samedi, alors que l'Inter avait marqué dans les derniers instants le but de la victoire face à la Sampdoria Gênes (1-0). L'ancien entraîneur de l'AS Rome et du Zenit Saint-Pétersbourg avait exulté et crié "but" face à une caméra de télévision. Le carton rouge avait été justifié par les arbitres par une "attitude controversée à l'encontre du quatrième arbitre" et Spalletti avait écopé d'un match de suspension automatique.

"Je me suis tourné vers la caméra pour crier +but+ et le quatrième arbitre m'a dit que je l'avais fait avec trop de force", avait déjà expliqué Spalletti samedi. "C'était un but tellement important, c'était comme une libération, et ils l'ont interprété comme une réaction trop émotionnelle. Je n'ai rien fait de mal", avait-il ajouté. L'Inter avait immédiatement fait appel. L'instance d'appel de la FIGC lui a donné raison mais a tout de même infligé une amende de 5000 euros au technicien.