L'AC Milan prolonge officiellement Gennaro Gattuso jusqu'en 2021

Qu'il se rassure, Gennaro Gattuso n'aura maintenant plus de questions en conférence de presse autour de sa prolongation de contrat. En effet, cette dernière est officielle depuis ce jeudi après-midi. C'est lors d'un live sur sa page Facebook que l'AC Milan a annoncé la nouvelle. Accompagné de Marco Fassone, l'administrateur délégué du club, et Massimiliano Mirabelli, le directeur sportif, l'entraîneur milanais a posé sa signature sur son nouveau contrat. Il court désormais jusqu'en 2021.

Arrivé sur le banc milanais en novembre dernier en succession à Vincenzo Montella, Gattuso semblait avoir été nommé pour assurer l'intérim jusqu'en fin de saison. Mais à force de résultats et de bonnes prestations, l'ancien milieu de terrain a gagné une prolongation qui, pour beaucoup, est méritée. Un temps annoncé, Antonio Conte ne deviendra donc pas le coach de Milan dans les prochains mois. La faute à "Rino", comme tout le moment aime l'appeler en Italie.

"Je remercie mes dirigeants pour l'opportunité", a confié Gattuso juste après sa signature. "Je suis content d'entraîner une équipe aussi glorieuse que Milan. Je remercie mes joueurs et mon staff. Merci pour la confiance, le but est de ramener Milan là où il mérite d'être", a-t-il annoncé. "Il a réalisé un travail extraordinaire. On peut vraiment envisager un projet à long terme avec Rino, on a tous voulu qu'il prolonge", a expliqué de son côté Marco Fassone. Entre Gattuso et Milan, l'aventure continue.