Lazio Rome: Immobile et Milinkovic-Savic prolongent leurs contrats

L'attaquant international italien Immobile, 28 ans, meilleur buteur de la Seria A la saison dernière (29 buts) et le milieu serbe Milinkovic-Savic, 23 ans, gagneront selon les termes de leur nouveau contrat plus de 3 millions d'euros par an sans les bonus.

La Lazio, actuellement 7e du classement de la Serie A après 7 journées, ira rencontrer jeudi en Europa League le club allemand de l'Eintracht Francfort.Lors de la 1re journée, elle a battu dans ce groupe H, celui dans lequel évolue de Marseille, le club chypriote d'Apollon Limassol, avec un but... d'Immobile.