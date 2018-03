Le centre d'entraînement de la Fiorentina va porter le nom de Davide Astori

Le centre d'entraînement de la Fiorentina va bientôt porter le nom de Davide Astori. "C'était sa maison. Il s'y entraînait tous les jours. Il y allait aussi souvent avec ses proches. Et cela nous a paru juste et nécessaire de se souvenir de lui en donnant son nom à cet endroit. Donc il ne s'appellera plus Centre Campini mais Centre sportif Davide Astori", a annoncé le président exécutif du club Mario Cognigni dans une vidéo publiée sur le site internet du club.

"C'est une initiative discutée avec la famille de Davide et nous avons prévenu le maire. On veut se souvenir de lui tous les jours", a-t-il ajouté, disant espérer qu'au vu des "circonstances", les "délais bureaucratiques" seraient "réduits". L'information a été confirmée lundi soir par l'adjoint au maire de Florence chargé des Sports Andrea Vannucci. "C'est une décision partagée par la municipalité, le club et la famille. Donc ce centre sera rapidement dédié à Davide. (...) Nous choisirons avec la famille la meilleure date pour la cérémonie", a-t-il expliqué.

Davide Astori est décédé dans son sommeil, à 31 ans, à la veille d'un match que devait disputer son équipe à Udine. Sa mort a provoqué une très grande émotion partout en Italie et plus de 10.000 personnes ont assisté à ses funérailles il y a 10 jours à Florence. La Fiorentina a déjà annoncé que le maillot N.13, que portait Astori, serait retiré et d'autres initiatives en souvenir du joueur sont prévues dans les mois à venir.