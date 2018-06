PSG, Real, Man U... Dybala est sur le marché, mais qui pourrait l'accueillir ?

Cela risque d’être l’un des dossiers les plus palpitants de l’été. Homme fort de la Juventus Turin depuis trois saisons, Paulo Dybala devrait découvrir une nouvelle région de l’Europe cet été, plus probablement à son retour de Russie, où il va disputer la Coupe du monde avec l’Argentine. Six ans après son arrivée en Italie, à Palerme, où il a enchanté un peu plus chaque saison les fans européens, Dybala chercherait un nouveau point de chute.

Déjà annoncé depuis plusieurs semaines par la presse italienne, son départ s'est précisé un peu plus vendredi, après que Paris United a réaffirmé les velléités de départ du joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2022 avec les Bianconeri, et dont les services auraient été proposés à plusieurs grosses écuries. Mais qui pourrait s’offrir le joyau de Turin, partenaire de Lionel Messi en sélection ?

Paris en pole ?

Beppe Marotta, directeur sportif de la Juve, a beau avoir affirmé après le septième titre consécutif décroché en Serie A que le joueur ne souhaitait pas partir, la tendance est toute autre. Récemment cité comme un possible point de chute, le PSG, et son directeur sportif Antero Henrique avancent sur le sujet, alors que le départ de Cavani se précise. Le Portugais est connu pour entretenir des relations houleuses avec le demi-frère et agent de l’Uruguayen. Qui pourrait également pâtir du départ d’Unai Emery.

Car le statut de meilleur buteur de l’histoire du PSG du Matador n’a pas forcément convaincu Thomas Tuchel, qui souhaiterait aligner un attaquant au profil plus technique que Cavani, dont le peu de poids dans le jeu de l’équipe lors des gros matches, notamment en Ligue des champions, en agacent certains. Pour opérer ce rapprochement, Henrique peut s’appuyer sur un nouveau venu à la cellule de recrutement du club de la capitale : Luca Cattani. C’est lui qui, en 2012, avait fait venir un certain... Paulo Dybala du côté de Palerme.

Il faudra trouver une porte de sortie à Cavani, et prendre en compte les possibles sanctions liées au fair-play financier, qui planent comme une épée de Damoclès au-dessus de l’été parisien. Car Dybala ne devrait pas partir pour moins de 110 millions. Et à ce jeu-là, c’est donc un club espagnol qui pourrait rafler la mise. Le Barça, déjà sur Griezmann, ne devrait pas chercher à renforcer encore plus son secteur offensif. C’est justement l’actuel club du tricolore, l’Atlético Madrid, qui serait bien placé pour le récupérer. Son nom est régulièrement associé à la capitale espagnole depuis les vacances prises par le numéro 10 de la Juve en mars (alors qu’il n’avait pas été appelé en sélection).

Edinson Cavani (PSG)Getty Images

Madrid… voire United ?

Toujours selon Paris United, Dybala aurait alors rencontré les dirigeants d’un club madrilène, sans plus de précisions. Déjà annoncés comme les possibles acheteurs… d’Edinson Cavani, les Colchoneros semblent avoir plus besoin de renforts offensifs que les Merengue, qui s’accrochent toujours à Ronaldo, malgré les rumeurs de départ qui entourent le quintuple Ballon d’or. En cas de vente de Griezmann, les tenants du titre en Ligue Europa auraient les moyens financiers de l’attirer, bien que le Real soit toujours à l’affût d’une grosse opération, après un été 2017 relativement calme.

Reste enfin l’option - pour l’instant - improbable : celle de voir l'Argentin atterrir outre-Manche. Pourquoi pas à Manchester United ? Dans un entretien très récent accordé au média argentin Tyc Sports, il avait affirmé son envie de rejouer avec Paul Pogba dans le Piémont. "J’ai maintenu avec Paul un bon rapport malgré son départ en Angleterre. On se trouvait bien sur le terrain, on avait ce feeling ensemble. En dehors du terrain aussi, on créait toujours des choses pour fêter nos buts. Ce serait beau s’il revenait, on n’aurait plus besoin de se passer des appels par vidéo".

Et si c’était lui qui faisait le voyage ? United, qui présentait cette saison la deuxième moins bonne attaque du Top 6 de Premier League, et qui se serait vu proposer très récemment Robert Lewandowski, devrait alors dégraisser un secteur offensif bien rempli (Lukaku, Sanchez, Martial, Rashford, Lingard et Mata…).