Serie A : L'AC Milan tenu en échec par la Fiorentina

Toujours inquiétant dans le jeu, l'AC Milan a au moins montré des qualités mentales pour revenir au score et ramener un point de sa visite sur le terrain de la Fiorentina (1-1), samedi lors de la 19e journée de Serie A. Le club entraîné par Gennaro Gattuso remonte à la 9e place et la Fiorentina à la 7e, en attendant les derniers matches, inhabituellement disputée entre Noël et le Jour de l'An.

Les rossoneri ne sont pas passés loin d'une nouvelle défaite mais ils ont su réagir après l'ouverture du score signée Simeone (1-0, 71e). Trois minutes plus tard seulement, Calhanoglu a ramené Milan à égalité (1-1, 74e) sur ce qui était l'une des toutes premières occasions de son équipe.

100e match pour Donnarumma

Auparavant, le meilleur milanais avait été le gardien Donnarumma, et de loin. Pour son 100e match sous le maillot du Milan, le gardien de 18 ans a sorti plusieurs arrêts décisifs, devant Simeone et Gil Dias en première période, puis face à Badelj après la pause.

Vendredi, Naples avait obtenu le titre honorifique de champion d'automne grâce à son succès (0-1) sur la pelouse du relégable Crotone. Le but napolitain a été inscrit par le capitaine Marek Hamsik.

En clôture de cette 19e journée, la Juventus Turin (2e) tentera de revenir à un point du leader. Il lui faudra pour cela s'imposer à Vérone sur le terrain du Hellas, qui curieusement ne lui réussit guère. Les Turinois n'y ont pas gagné depuis 2001.