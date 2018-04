Serie A - L'Atalanta se rate, la Fiorentina en profite

L'Atalanta Bergame ne fera pas le grand écart. Opposée à la Sampdoria, la Dea a en effet manqué le coche en s'inclinant (1-2) et donc de prendre six points d'avance sur son adversaire. Alors que Toloi (67e) avait égalisé le but de Caprari (43e), c'est finalement Duvan Zapata (84e) qui a donné la victoire aux siens en fin de partie. Grâce à cette victoire, la bande à Giampaolo retrouve des couleurs après des semaines difficiles.

De son côté, la Fiorentina est parvenue à s'imposer sur le terrain de l'Udinese (0-2). Alors que cette 27e journée avait été reportée suite au décès de Davide Astori, la Viola s'est une nouvelle fois montrée solidaire pour arracher ce succès. Grâce à des buts de Veretout (29. s.p) et Simeone (71e), la Fiorentina est plus que jamais dans la course à la Ligue Europa. Dans le troisième match de la soirée, le Genoa s'est imposé face à Cagliari (2-1). Mercredi, suite de cette journée. L'AC Milan affronte l'Inter Milan dans un derby (18h30) qui s'annonce brûlant.