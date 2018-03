Un point seulement pour la Roma avant Barcelone

Sans entrain. A quelques jours de son déplacement à Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions, l'AS Rome n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 samedi à Bologne en ouverture de la 30e journée de Serie A, dont elle conserve la troisième place. Les Romains ont manqué de vitesse et d'idée, mais ils ont aussi buté sur Antonio Santurro, le troisième gardien de Bologne, inattendu héros du jour.

Du fait des indisponibilités de Mirante et Da Costa, Santurro faisait en effet à 26 ans ses débuts dans l'élite, lui qui n'avait jusqu'alors jamais joué ni en Serie A, ni même en Serie B. Et il a été à la hauteur avec plusieurs arrêts décisifs et un peu de réussite, quand Strootman a frappé de près sur son poteau.

Santurro n'a cédé qu'à un quart d'heure de la fin face à l'indispensable Dzeko, remplaçant au coup d'envoi dans l'optique du match de Barcelone mais entré en jeu pour essayer d'éviter la défaite. Car c'est bien Bologne qui avait ouvert la marque dès la 18e minute par Pulgar, sur une de ses très rares occasions de la partie.

"On a un match très important à jouer contre une des meilleures équipes du monde, on y pense forcément un peu. Mais même dans ces conditions, on a eu quelques occasions", a déclaré Dzeko après le match. Les Giallorossi restent troisièmes avec cinq points d'avance sur l'Inter, mais les Milanais comptent deux matches de moins. Ils disputeront le premier samedi face au Hellas Vérone, et le deuxième mercredi contre l'AC Milan en match à rattraper de la 27e journée. Surtout, la prestation des Romains n'est pas très rassurante à l'heure d'aller défier Barcelone. Inquiétude supplémentaire: Nainggolan s'est blessé à la cuisse droite et son absence au Camp Nou serait un énorme coup dur pour l'entraîneur Eusebio Di Francesco.