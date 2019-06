C'est confirmé : San Siro va être démoli

C'était la tendance et c'est maintenant confirmé : les années du stade Giuseppe-Meazza - partagé par l'AC Milan et l'Inter Milan et plus connu sous le nom de San Siro - sont comptées. Présent dans la délégation de la candidature Milan-Cortina aux Jeux olympiques d'hiver de 2026, le président des Rossoneri Paolo Scaroni s'est exprimé à ce sujet lundi.

"Nous allons réaliser un nouveau San Siro proche de l'ancien, dans la même aire de construction, a-t-il expliqué. Le vieux stade sera détruit et à la place, il y aura de nouvelles constructions". Administrateur délégué de l'Inter, Alessandro Antonello a de son côté assuré qu'il s'agissait d'une décision commune.

Une nouvelle enceinte opérationnelle vers 2025

Cette enceinte ultramoderne - qui sera opérationnelle vers 2025 - s'inscrit évidemment dans la candidature milanaise pour les JO, qui sera retenue ou non lundi soir. Mais c'est un stade chargé d'histoire et à l'identité très forte qui va disparaître des radars. Depuis les premières rumeurs à ce sujet, beaucoup de voix s'étaient élevées pour que les deux clubs fassent marche arrière. C'est désormais trop tard. Inauguré en 1926, San Siro n'atteindra donc pas le centenaire.