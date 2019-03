Claudio Ranieri nommé entraîneur de l'AS Rome

L'annonce était attendue. La voilà tombée ce vendredi après-midi : Claudio Ranieri est le nouvel entraîneur de l'AS Rome. Comme prévu, l'ancien entraîneur de Monaco et Nantes succède à Eusebio Di Francesco, remercié jeudi après l'élimination face à Porto en 8es de finale de la Ligue des champions. Il s'agit d'un retour pour le technicien de 67 ans, déjà passé sur le banc romain entre 2009 et 2011.

Ranieri, l'homme de la maison

"Ranieri sera l'entraîneur jusqu'au 30 juin 2019. L'objectif est de terminer le plus haut possible et obtenir une qualification pour la Ligue des champions", précise le communiqué de la Louve. Viré de Fulham le 28 février dernier, l'Italien n'aura donc pas tardé à rebondir. "Je suis heureux de revenir à la maison. Quand la Roma te veut, c'est impossible de dire non", confie-t-il après sa nomination.

Avec l'arrivée de Ranieri, la Roma mise sur l'expérience. Le technicien, champion avec Leicester en 2016, connaît en effet le club comme sa poche. "C'est pour cette raison que nous voulions un entraîneur qui connaisse le club, comprenne son environnement et soit capable de motiver les joueurs. Claudio réunit toutes ces caractéristiques et il s'est montré très enthousiaste au moment d'accepter ce nouveau défi", a ajouté James Pallotta, le président du club giallorosso.