Comment la Juve détecte et revend ses pépites pour acheter des stars européennes

Lorsque l'on évoque ce mot à la mode de trading, en Italie, les clubs associés à cette pratique sont souvent les mêmes : l'Udinese de la famille Pozzo, spécialiste en la matière depuis le début des années 2000, le Genoa du président Enrico Preziosi ou encore, et c'est plus récent, la Roma des investisseurs américains. Les deux clubs du Nord de l'Italie le pratiquent même en quantité quasi industrielle, avec, à chaque période de mercato, des dizaines et dizaines de mouvements en entrée et en sortie.

La Juve n'en est pas encore là, mais sa capacité à générer des revenus grâce à l'achat et revente de jeunes joueurs fait modèle. Certains n'ont même pas le loisir de s'entraîner à Vinovo et de fouler ses terrains. Sitôt arrivés, déjà repartis. Mais là où de nombreux clubs ne voient que l'aspect financier de cette stratégie, le club turinois garde lui à l'esprit une éventuelle plus-value sportive en se dégageant toujours une porte de sortie grâce à diverses clauses. Le club est ainsi certain de gagner à tous les coups.

De l'argent frais immédiatement...

Pour faire venir Cristiano Ronaldo, le trading de jeunes joueurs n'est évidemment pas suffisant. La Juve a ainsi pu compter sur la hausse de ses contrats commerciaux, sur ses bons parcours en Ligue des champions et les recettes qui en découlent, sur le départ de nombreux cadres qui ont allégé la masse salariale (Marchisio, Buffon, Asamoah, Lichtsteiner, Higuain) et sur la hausse des places de match. Le club a également anticipé des revenus supplémentaires (sponsoring, ticketing, merchandising) directement liés à l'arrivée du Portugais. Mais la vente de jeunes joueurs a également permis de dégager du cash, participant ainsi à la bonne santé économique du club, seul représentant italien capable de réaliser des coups à 90 millions d'euros (Higuain) ou plus (Ronaldo).

Rolando Mandragora avec l'Italie U21 le 15 novembre 2018Getty Images

Depuis 2016, le club a ainsi réalisé plus de 55 millions d'euros (hors options et bonus évalués à 18 autres millions) sur neuf jeunes joueurs, formés au club ou recrutés puis immédiatement revendus. Parmi eux, trois cas intéressants à regarder de près. Rolando Mandragora a été recruté pour 6 millions d'euros (plus 6 de bonus) en janvier 2016 après six mois très intéressants à Pescara, où il était présenté comme le nouveau Verratti. L'été dernier, après un prêt à Crotone et un seul match disputé avec les Bianconeri, il était cédé à l'Udinese pour 20 millions d'euros. Une culbute importante et une clause non moins intéressante puisque la Juve peut le racheter à l'issue de la saison 2019-2020 pour 26 millions d'euros si celui-ci a définitivement explosé. La Juve s'assure une belle plus-value sur le moment (de l'argent pouvant être réinjecté immédiatement) et garde la possibilité de le récupérer pour renforcer son effectif à l'avenir.

Le latéral espagnol Pol Lirola n'a, lui, pas eu la chance de porter le maillot de la Juve. Recruté à l'Espanyol pour quelques centaines de milliers d'euros, il a rejoint Sassuolo en prêt, pour 24 mois, avant d'être cédé contre un chèque de 7 millions d'euros. Troisième cas, le gardien Emil Audero, formé au club, a lui été prêté cette saison à la Sampdoria et après six premiers mois très prometteurs, la Juve a déjà signé cet hiver un accord avec le club de Gênes, qui déboursera 20 millions d'euros cet été pour le recruter. La Juve, selon Sky Italia, a inclus une clause lui permettant d'égaler toute offre reçue par la Sampdoria dans le futur pour son gardien. Histoire de ne pas se le faire souffler, encore une fois, s'il explose.

... et un moyen de contourner les futurs règlements ?

La Juve est ainsi certaine de gagner à tous les coups. Mandragora, Audero, Favilli, Magnani, Romagna, Orsolini, Cerri... tous ces joueurs, cédés ou prêtés avec option d'achat pour dégager des millions d'euros afin de renforcer l'équipe première dans cette quête obsessionnelle de la Ligue des champions, pourront être rachetés par la Juve dans les semaines et les mois à venir. Et ceux qui n'auront pas confirmé ou n'afficheront pas un niveau suffisant, auront tout simplement permis au club turinois de gagner gros. Outre les bénéfices économiques et sportifs, cette stratégie pourrait également être un bon moyen d'anticiper des changements de règlement.

La FIFA réfléchit sérieusement à la limitation des prêts afin de ne pas voir des fermes de joueurs se développer un peu partout et éviter que les gros clubs puissent concentrer tous les talents de demain en multipliant les cessions temporaires. On assiste de plus en plus à des prêts de longue durée dans le milieu du football pouvant aller jusqu'à deux saisons. Le club vendeur donne ainsi du temps au jeune joueur pour se développer sans pression tandis que l'acquéreur offre du temps de jeu et un environnement sain. Si le système de prêt venait à être fortement limité, la stratégie suivie par la Juve sur de nombreux dossiers pourrait lui permettre de contourner le règlement. Plus de prêt mais un transfert immédiat comportant une clause de rachat dans les deux ans, légèrement supérieure au prix de vente. C'est aujourd'hui le cas de Rolando Mandragora (cédé à l'Udinese pour 20 millions d'euros, option de rachat à 26), Giangiacomo Magnani (cédé à Sassuolo pour 5 millions, option de rachat à 12) ou encore Filippo Romagna (cédé à Cagliari pour 7,6 millions, option de rachat à 15). Une stratégie déjà utilisée ces dernières années par le Real Madrid avec Dani Carvajal (et le Bayer Leverkusen) et Alvaro Morata (et ... la Juve).

Le club turinois confirme sa capacité à se réinventer et pousser les limites en permanence. Cela explique sans doute qu'il rafle tout sur le plan sportif depuis maintenant sept ans en Serie A et qu'il a des années d'avance sur la concurrence grâce à sa stratégie de développement.