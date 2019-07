Présent lundi à Madrid en marge de la remise du prix "Légende de Marca" pour son triplé inédit Liga-Premier League-Serie A, Cristiano Ronaldo s'est confié pour le quotidien madrilène. Avec de jeunes enfants en guise de journalistes, le quintuple Ballon d'Or s'est prêté au jeu des questions-réponses avec franchise, espoir et nostalgie.

Au terme d'une saison durant laquelle la Juventus Turin aura remporté la Serie A, le Portugais aura échoué dans sa quête de soulever le trophée de la Ligue des champions, titre que le club italien n'a plus remporté depuis 1996. "J'espère que la Juventus gagnera la Ligue des champions. Nous essaierons, comme toujours", a-t-il assuré quelques semaines après avoir été éliminé par l’Ajax Amsterdam en quart de finale de la compétition. La Juventus va remporter la Ligue des champions. Je ne sais pas si ce sera pour cette saison ou la suivante, mais le club y parviendra, a-t-il poursuivi.

" Ça m'a fait de la peine de quitter le Real Madrid "

Pour le quotidien, CR7 est également revenu sur les raisons qui l'ont poussé à quitter la Casa Blanca à l'été 2018 : "Après tout ce que j’avais gagné avec Madrid, j’avais besoin d’un changement, d’une motivation supplémentaire", a-t-il affirmé, promettant cependant de revenir prochainement. "Moi aussi cela m'a fait de la peine de quitter le club", a-t-il évoqué à ce sujet.

Enfin, il n'a pas manqué de se rappeler sa plus grande émotion. "Tous les titres sont importants mais gagner l'Euro (2016) fut spécial. Ce n'est pas la même chose quand tu gagnes un titre avec ton pays et tu sais que c'est plus difficile. C'est sûrement le plus beau titre de ma carrière". Avant combien de temps ?