Cristiano Ronaldo lance un défi à Messi : "J'aimerais qu'il me rejoigne en Italie"

En cinq mois chrono, Cristiano Ronaldo a (déjà) fait de la Serie A son nouveau jardin. Avec dix buts au compteur, l'attaquant de la Juventus est le deuxième meilleur buteur du championnat italien, juste derrière Krzysztof Piatek (Genoa) et ses onze réalisations. Épanoui dans son nouveau club, heureux de sa nouvelle vie, l'ancien joueur du Real Madrid ne regrette en rien son transfert cet été.

"Je suis très content ici, Turin est une superbe ville. La Juve est un club fantastique avec une organisation incroyable. Mon impression jusqu'à maintenant est fantastique", a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport ce lundi. Son passé au Real Madrid ? "Je veux gagner ici, le passé c'est le passé. Le reste ne compte pas. Si je venais à jouer contre le Real en Ligue des champions, je donnerais tout", explique CR7.

"Les différences entre Manchester, le Real et la Juve ? La mentalité, en Italie, est différente. Ici, les équipes se préoccupent plus de bien défendre que d'attaquer, confie Ronaldo. Même l'organisation est différente, comme la mentalité. En Espagne, c'est plus relax. ici, tu dois être plus concentré, sérieux, travailler plus dur..."

" Messi ne me manque pas "

Dans son tour des médias italiens (Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere dello Sport), Cristiano Ronaldo a bien évidemment été interrogé sur son meilleur ennemi : Lionel Messi. Et le Portugais l'assure, l'attaquant du Barça ne lui "manque pas". "Je n'aime pas quand on me compare aux autres, ce n'est pas juste. Je fais mon travail, j'ai gagné partout où je suis allé. Si vous regardez les statistiques vous verrez. Je ne dois rien prouver, j'ai gagné avec mes équipes et ma sélection", assure l'attaquant de la Juventus, qui explique être "sorti de sa zone de confort" pour "relever un nouveau défi".

Lionel Messi et Cristiano RonaldoGetty Images

"Je crois en moi et j'ai prouvé aux gens que je suis toujours un joueur incroyable", ajoute Ronaldo. Avant de lancer directement un défi à Lionel Messi. "Peut-être que moi je lui manque... J'ai joué en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal, pendant que lui a toujours joué en Espagne. Peut-être qu'il a plus besoin de moi... Pour moi la vie est un défi, j'aimerais qu'il vienne en Italie, un jour. Qu'il fasse comme moi et qu'il accepte le défi", lâche CR7. Mais s'il est heureux au Barça, je le respecte : c'est un joueur fantastique, un bon gars mais il ne me manque pas. C'est ma nouvelle vie et j'en suis heureux".

"Le Ballon d'or ? Je pense le mériter tous les ans"

Pour conclure son interview à la Gazzetta, Cristiano Ronaldo a également été interrogé sur le Ballon d'or, remporté cette année par Luka Modric, son ancien coéquipier au Real Madrid. Alors, déçu ? "Je pense le mériter tous les ans, je travaille pour ça. Mais si je ne le gagne pas, ce n'est pas la fin du monde", répond le quintuple vainqueur du trophée.

"Je respecte la décision. J'ai tout fait pour le remporter, le statistiques ne mentent pas (...) Mais ne pensez pas que je suis malheureux, vous pensez que je vais rentrer chez moi et que je vais me mettre à pleurer ?", s'interroge le joueur de la Juventus. Après avoir "félicité" Modric, qui "mérite" cette récompense, Ronaldo a lancé un ultime message à son ancien coéquipier. "L'an prochain, on s'affrontera de nouveau et je vais tout faire pour être encore là. Compris ?" Message reçu.