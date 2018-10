Cristiano Ronaldo : "On ne me considérait plus comme au début" au Real

Déjà englué dans une crise après les mauvaises résultats de l'équipe et notamment le 5-1 concédé ce weekend à Barcelone, le Real Madrid, Florentino Pérez son président en tête, ne va sans doute pas accueillir les dernières déclarations de Cristiano Ronaldo avec le sourire. "Je sentais à l'intérieur du club, surtout de la part du président (Florentino Pérez), qu'on ne me considérait plus comme au début, a expliqué "CR7" dans une interview à paraître mardi dans France Football. La vérité, c'est que le président me voulait, mais qu'en même temps, il me faisait savoir que mon départ ne constituerait pas un problème".

Parlant de "bon choix" de "réussite" pour évoquer son transfert à la Juventus Turin cet été, le Portugais a reconnu qu'il avait "passé des moments incroyables dont [il] se souviendra toujours", au Real Madrid. "Mais je crois qu'après neuf années là-bas, le temps était venu pour moi de changer de club et de bouger", a-t-il complété. Cristiano Ronaldo assure en outre que sa "décision de partir n'a pas été prise en fonction" du départ de Zinédine Zidane, même si "c'est l'un de ces petits détails qui me confortaient dans ce que je pensais de la situation au club. À défaut de me faire partir, cela ne m'a pas retenu."

"Le Ballon d'Or ? Oui, je pense le mériter"

Enfin, l'attaquant de la Juventus a aussi évoqué le Ballon d'Or qu'il pense "mériter". "Je sais déjà, dans mon fort intérieur, que je suis un des meilleurs joueurs de l'histoire. Bien sûr que j'ai envie de le gagner, ce sixième Ballon d'Or !, exprime Ronaldo. Ce serait un mensonge de vous dire l'inverse. Je bosse pour ça. Comme je bosse pour marquer des buts et gagner des matches sans que cela soit une obsession."

Le Ballon d'Or, qui sera décerné le 3 décembre prochain, pourrait échapper au duo Messi-Ronaldo pour la première fois depuis 2007 et le titre du Brésilien, Kaká.