Cristiano Ronaldo gicle du banc et sauve la Juve

Ronaldo sauve la Juventus ! Remplaçant au début de la rencontre face à l'Atalanta pour la première fois cette saison toutes compétitions confondues, le Portugais a marqué le but de l'égalisation (2-2) qui a permis à la Vieille Dame, réduite à 10 à la 55e minute de jeu, de rester invaincue en Serie A après 18 journées de championnat.

Le Napoli peut désormais revenir à 6 points des Bianconeri en cas de victoire sur le terrain de l'Inter ce soir (20h30). L'Atalanta, provisoirement 7e, manque l'occasion de se rapprocher des places européennes.

La Juve toujours invaincue cette saison

Massimiliano Allegri a failli regretter amèrement son choix d'avant-match. L'entraîneur de la Juventus avait pris la décision de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc face à l'Atalanta pour le reposer en vue de la Ligue des champions, lui qui, jusqu'à présent, n'avait manqué que la fin de match contre Valence en C1 pour cause d'expulsion. Auteur de son 12e but en Serie A, c'est encore du Portugais qu'est venu la délivrance pour une Vieille Dame qui commençait à se faire de vieux os.

La Juventus a pourtant ouvert le score dès la 2e minute de jeu sur un but csc de Djimsiti, qui a été suivi d'une frappe de Bentancur détournée sur la barre par Berisha (6e). Puis plus rien ! Les Turinois n'ont plus réussi à se montrer dangereux lors de la première période, au contraire des joueurs de l'Atalanta qui, après le coup de massue du début de match, ont peu à peu pris la mesure de leur adversaire à l'image d'un Zapata, auteur du but égalisateur (24e), qui a posé beaucoup de problèmes à Bonucci et ses coéquipiers.

C'est encore lui qui a permis aux noirs et bleus de prendre l'avantage d'une tête au milieu d'une défense bianconeri statique (56e), trois minutes seulement après l'expulsion de Bentancur. L'International colombien a inscrit ses 6e et 7e buts sur les cinq derniers matches de championnat. C'est d'ailleurs la première fois depuis six journées que la Juventus encaisse un but en Serie A, et la deuxième fois seulement de la saison que Szczesny doit aller chercher par deux fois le ballon aux fonds de ses filets.

Grâce à Ronaldo, la Vieille Dame conserve toutefois son invincibilité toutes compétitions confondues cette saison. Pour son dernier match de l'année ce samedi face à la Sampdoria, elle devra cependant perdre cette vilaine habitude qui la voit trop souvent se mettre au niveau de son adversaire et trop gérer ses rencontres. L'Atalanta (7e), qui met fin à une série de huit victoires d'affilée de la Vieille Dame, devient la deuxième équipe en Italie à prendre des points à la Juventus, après le Genoa, lors de la 9e journée, mais manque l'opportunité de revenir à un point de l'AC Milan (6e) qui a concédé le match nul sur le terrain de Frosinone (0-0) plus tôt dans la journée.