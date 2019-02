Dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo fait briller la Juventus

Deux déboulés côté droit ont changé l'issue du match. Mal embarquée sur la pelouse du Stadio Olimpico dimanche soir, la Juve a pu compter sur un Joao Cancelo de gala. Entré à la 70e minute, le Portugais a d'abord égalisé d'un plat du pied droit face au gardien avant de provoquer un penalty, transformé par son coéquipier Cristiano Ronaldo. Il aurait même pu ajouter un deuxième but personnel s'il n'avait pas été aussi collectif à la 90e en cherchant Bernardeschi au centre, alors qu'il pouvait ajuster Strakosha. Si Mario Mandzukic avec ses buts face aux grosses équipes, ou Cristiano Ronaldo, grâce à ses statistiques et son aura, font la plupart du temps la Une, le latéral portugais mériterait également une bonne partie des honneurs dans l'invincibilité toujours en cours de la Juve en championnat. D'autant que si la méga star CR7 est arrivée à Turin l'été dernier, son coéquipier a eu sa petite importance.

C'est en effet lors des discussions pour le transfert du joueur de Valence, menées par Jorge Mendes, que les dirigeants de la Juve ont pris la température pour un deal leur assurant la venue de Ronaldo dans le Piémont. Mais pour comprendre l'ouverture de négociations entre le club turinois et Joao Cancelo, il faut rembobiner le film de quelques semaines.

Prêté à l'Inter lors de la saison 2017-2018, le Portugais met six mois avant de s'imposer au poste de latéral droit. Ses performances sur la phase retour de Serie A sont remarquées. Dans le contrat de prêt qui lie les Nerazzurri et Valence, une option d'achat est fixée à 35 millions d'euros, à payer au 31 mai 2018. Mais voilà, sous le régime du settlement agreement de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier, l'Inter ne peut pas faire n'importe quoi. Un transfert de Cancelo ne pourrait avoir lieu que si le club se sépare d'un cadre (Ivan Perisic, Mauro Icardi ou Milan Skriniar), ou s'il limite ensuite son mercato dans le sens des arrivées. Les dirigeants et Luciano Spalletti décident finalement de laisser expirer l'option tout en négociant un montant à la baisse avec les Espagnols. Mais ils se heurtent à un refus. L'Inter fait donc le choix de la quantité en doublant les postes (Keita, Vrsaljko) et décide de faire venir Radja Nainggolan, sur demande appuyée de l'entraîneur intériste. Six mois plus tard, l'Inter peut avoir des regrets. Non seulement la star belge de son mercato est à la dérive, mais, en plus, l'un de ses cadres, le Croate Perisic, a officiellement demandé à partir après des prestations insipides depuis août.

Ce n'est pas un latéral, pas un ailier, mais un peu tout ça à la fois

Son dribble derrière la jambe est un copier-coller de celui de Ronaldo. Il faut parfois plisser les yeux pour vérifier que c'est bien Joao Cancelo et non la star portugaise qui vient d'effectuer ce geste. L'ancien joueur de Valence est habitué à faire danser ses adversaires grâce à une large palette technique. Senad Lulic (Lazio) et Kwadwo Asamoah (Inter) peuvent en témoigner. Aussi à l'aise pour crocheter vers l'extérieur que pour rentrer à l'intérieur, il bénéficie en plus d'une qualité d'accélération phénoménale, lui permettant aussi de faire la différence en poussant un peu le ballon. Avec 4,2 dribbles par 90 minutes, il est le défenseur ayant tenté le plus cette saison en Serie A et il est au pied du top 10 tous postes confondus (joueurs ayant disputé au minimum 10 matches cette saison, ndlr).

Ses mouvements sans ballon sont également intéressants. Il est totalement imprévisible, occupant à souhait les half spaces pour créer le surnombre à l'intérieur du jeu, ou débordant avec gourmandise avant d'adresser des centres dont raffolent Ronaldo et Mandzukic. Face à la Lazio, on a assisté à une action vue et revue à maintes reprises aux plus belles heures de la relation Pirlo-Lichtsteiner : le latéral part de son côté, pique à l'intérieur dans le dos des défenseurs et le milieu envoie une merveille de ballon en cloche. L'Italien et le Suisse ont éclusé ce mouvement pendant des années, et contre les Biancocelesti, Rodrigo Bentancur et Joao Cancelo s'en sont rappelé.

Quelques lacunes défensives mais un risque assumé par Allegri

Depuis dix ans, la fonction de latéral a beaucoup évolué. Les profils sont offensifs et les joueurs participent plus au jeu. D'où une certaine habitude à adjoindre l'adjectif "moderne" à ce poste. Disons-le, donc, Joao Cancelo a tout du latéral moderne, y compris des limites dans les phases défensives. Toujours porté vers l'avant, sa tendance à anticiper les passes et les trajectoires peut être problématique en cas d'interception ratée. Cancelo donne parfois le sentiment de penser déjà à la contre-attaque lorsque l'adversaire a le ballon dans les pieds. Un peu plus de rigueur dans le placement et le marquage est nécessaire mais il se trouve sans aucun doute dans le meilleur club au monde pour progresser sur cette attitude défensive. Et puis, disons-le également, en Serie A, les adversaires de la Juve n'ont pas souvent le ballon. Et les profils d'Alex Sandro et Joao Cancelo collent parfaitement avec l'attitude parfois attentiste de ses concurrents.

Pour déstabiliser des blocs, la Juve mobilise un maximum de joueurs. Le profil de Joao Cancelo, entre latéral offensif et milieu tout terrain, est parfait pour créer le surnombre, ouvrir des espaces et s'y engouffrer, élargir le jeu et passer son adversaire direct en un-contre-un. Et pour les phases de transition, Allegri n'hésite pas à renforcer son milieu de terrain autour de Pjanic avec des profils comme Matuidi, Bentancur, Can ou Khedira, capables d'être à la manœuvre des actions mais aussi – et surtout – d'assurer un équilibre tactique à cette formation.

Dans une Juve parfois critiquée pour la qualité de son jeu et l'approche conservatrice de son entraîneur, Joao Cancelo apparaît comme l'étincelle capable de dynamiter n'importe quelle équipe, à travers une panoplie de gestes techniques et une capacité dingue d'accélération qui laissent sans voix. Et si la vraie star de la Juve était un autre Portugais ?