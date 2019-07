De Ligt, première réussie : "Pour moi, la pression n'est pas un problème"

Un sans-faute. Une copie impeccable. Matthijs de Ligt, tout juste débarqué à Turin, ne pouvait pas mieux débuter son aventure avec la Juventus. Présenté en conférence de presse ce vendredi, le défenseur néerlandais, recruté contre 75 millions d'euros (+10,5 de commissions), a impressionné. Du haut de ses 19 ans, le désormais ex-joueur de l'Ajax Amsterdam a expédié les questions des journalistes en une vingtaine de minutes. Le tout avec une sérénité déconcertante.

"J’ai beaucoup d’expérience malgré mon jeune âge. Je suis ici pour grandir et encore apprendre, je suis vraiment heureux. C'est un premier pas en avant pour moi", a notamment confié De Ligt, qui est également revenu sur l'épisode avec Cristiano Ronaldo après Portugal-Pays-Bas. "Quand il m'a demandé de venir, je réfléchissais encore à quoi faire. J'avais dit à mon agent que je déciderai après les vacances. J’étais quasiment certain que ce serait la Juve", explique le défenseur néerlandais.

"Le feeling avec la Juve a tout changé"

Courtisé par les plus grandes écuries, dont notamment le PSG et le Barça, De Ligt a justifié son choix de signer à la Juve. "Ce fut un processus plutôt long. En Italie, il y une grande tradition défensive. Le feeling avec la Juve a tout changé. J'ai vraiment eu de bonnes sensations pendant nos discussions (...) J'ai eu Sarri au téléphone. C'est l'une des raisons de ma venue ici, on m'en a dit beaucoup de bien", confie-t-il. Son ambition, évidemment, est celle de tout gagner. "On va jouer quatre compétitions avec la Supercoupe. Nous voulons tout gagner, c'est la mentalité ici", assure celui qui portera le numéro 4.

La pression ? Matthijs de Ligt ne la connaît pas. Et peu importe s'il a été recruté contre 75 millions d'euros. "Quand un club t'achète pour cette somme, la pression est normale. Il faut être capable de la gérer. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je vais démontrer sur le terrain combien je vaux", lâche Matthijs de Ligt. Le championnat italien est prévenu. Et pas que...