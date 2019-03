Deschamps, Conte, Guardiola : Zidane revenu au Real, que va faire la Juventus ?

En apprenant la nouvelle, lundi, Andrea Agnelli a dû tomber de haut. Admiratif et admirateur de Zinedine Zidane, le président de la Juventus Turin ne s'attendait certainement pas à le voir retourner au Real Madrid. Encore moins neuf mois après son départ. Et pourtant, c'est bel et bien le cas. Si la nouvelle fait le bonheur des supporters madrilènes, elle renvoie à une interrogation ceux de la Juve : qui sera sur le banc bianconero la saison prochaine ?

Car oui, tout portait à croire que l'élu était Zidane. Ancien de la maison, l'entraîneur aux trois Ligue des champions consécutives avait le profil parfait. Au point que les médias italiens évoquaient régulièrement son arrivée pour assurer la succession de Massimiliano Allegri. Le très sérieux quotidien espagnol El Pais parlait même lundi d'une offre de contrat formelle des Bianconeri, qui proposaient à "ZZ" un bail jusqu'en 2022. Il n'en sera finalement rien. Oubliées la Juve et les de retrouvailles avec Cristiano Ronaldo.

Deschamps, plus qu'une idée pour la Juve ?

"Et maintenant, que vais-je faire ?", se demande la Vieille Dame. Plusieurs options s'offrent à elle. La première - et la plus simple - consisterait à garder Massimiliano Allegri. L'entraîneur toscan, qui s'apprête à remporter un nouveau scudetto, semble prêt à rester en poste. Son contrat ? Il court jusqu'en 2020. De quoi poursuivre au moins une saison de plus. "Je suis en harmonie totale avec le président concernant mon avenir, et je n’ai jamais dit que je voulais quitter la Juventus", confiait-il début mars.

Vidéo - Juventus - Allegri : "Je suis profondément lié à la Juventus" 00:41

Heureux dans le Piémont, Allegri semble toutefois avoir fait le tour à la Juve. Et ce n'est pas anodin si plusieurs médias italiens parlent régulièrement d'une fin de cycle pour celui qui est arrivé en 2014. La piste Zidane partie en fumée, Andrea Agnelli pourrait en activer une autre. Selon l'édition de Tuttosport du jour, le nom de Didier Deschamps serait dans les petits papiers du président turinois. Tout comme son ancien coéquipier, le sélectionneur de l'équipe de France est un ex bien connu du club. D'abord en tant que joueur (1994-1999) puis comme entraîneur (2006-2007) lors de l'année en Serie B.

Guardiola, Mourinho, Conte...

Problème, DD est sous contrat avec la FFF jusqu'en 2020. Et comme il l'expliquait encore récemment, son avenir s'inscrit en Bleu. "Un club dans le futur ? Je n'y pense pas, je suis bien là. J'aurai une vie demain, après-demain… Je ne me suis jamais soucié de la suite. Ça changera à un moment ou à un autre pour différentes raisons. Mais je suis quelqu'un de positif et je sais que chaque jour qui passe me rapproche du jour où je ne serai plus sélectionneur. Je fais en sorte de le rester le plus longtemps possible…", nous répondait-t-il en octobre dernier. Difficile donc d'imaginer une arrivée à la Juve l'été prochain.

Si le nom de Pep Guardiola a été évoqué ces derniers jours, l'entraîneur de Manchester City a vite balayé la rumeur. "J'ai encore deux ans ici et je ne vais pas partir, impossible. Sauf s'ils me virent et après je rentre à la maison. Mais si Manchester City me veut, je resterai encore deux ans et j'espère une autre. Je n'irai pas à la Juventus les deux prochaines saisons", assurait-il en conférence de presse. Une piste en moins pour la Juve.

Et concernant José Mourinho, libre de tout contrat et en quête d'une nouvelle aventure ? Impossible, tant le conflit est important entre l'ancien entraîneur de l'Inter Milan et les tifosi du club italien. Un retour d'Antonio Conte ? Ce n'est pas à exclure, même si ce dernier est parti en claquant la porte en 2014. C'est certain, Massimiliano Allegri a de beaux jours devant lui...