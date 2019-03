Eusebio Di Francesco limogé de son poste d'entraîneur de la Roma

Cette fois, c'est bel et bien fini. Sur la sellette depuis des mois, Eusebio Di Francesco a fini par tomber. Au lendemain de l'élimination face au FC Porto (3-1) en Ligue des champions, l'AS Rome a officialisé le limogeage de son entraîneur. Si son successeur n'a pas encore été nommé, ls médias italiens parlent avec insistance de Claudio Ranieri. Il s'agirait d'un retour pour l'expérimenté technicien italien, remercié par Fulham il y a quelques jours et qui est déjà passé par le banc romain entre 2009 et 2011.

