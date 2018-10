Icardi offre le derby milanais à l'Inter

Il se passe toujours quelque chose de fou dans le derby de la Madonnina. Ce dimanche soir, c'est un but inespéré de Mauro Icardi dans les tout derniers instants d'une rencontre disputée et âpre, pour donner la victoire à l'Inter Milan face à l'AC Milan (1-0). Une récompense méritée pour les joueurs de Luciano Spalletti, qui ont poussé une majeure partie de la rencontre. Mais le scénario laissera beaucoup de regrets aux Rossoneri qui n'ont jamais vraiment trouvé les clés pour tenter de gagner.

Et ce n'est pas Samir Handanovic, le gardien des Nerazzurri, qui vous dira le contraire. Pour son 14e derby, le portier international slovène a dû attendre longtemps pour voir les partenaires de Gonzalo Higuain, fantomatique et très peu servi dimanche soir, cadrer une frappe. En première mi-temps, les joueurs de Gennaro Gattuso n'ont touché que 4 ballons dans la surface adverse, leur plus faible total de la saison en Serie A.

7e succès consécutif tcc

Certes, les rouge et noir ont encore démontré une belle qualité de sortie de balle, mais ils ont longtemps subi. Icardi a pensé ouvrir le score à la 12e minute avant d'être signalé en position de hors-jeu. Pour le reste, les Intéristes - pas décontenancés par la sortie précoce de Nainggolan (27e), touché à une cheville - ont gâché ou buté sur la défense adverse (21e, 25e, 39e, 43e).

L'AC Milan aussi s'est vu refuser un but pour hors-jeu (41e), mais a attendu la fin de partie pour se mettre en évidence. Malheureusement, Suso, pourtant très remuant dimanche soir, a vendangé une offrande de Ricardo Rodriguez (80e) à l'entrée de la surface, quand Handanovic s'est montré vigilant sur un centre vicieux du Suisse (87e).

Et puis, alors qu'on se disait que ce beau match allait se conclure sans but, Icardi a surgi sur un centre parfait de Vecino (1-0, 90e+2), pour offrir le 169e derby milanais de l'histoire de la Serie A aux Noir et Bleu. Un 7e succès consécutif toutes compétitions confondues pour l'Inter, qui remonte sur le podium à deux points de Naples, 2e. L'AC Milan, 12e avec un match en moins, concède son premier revers depuis le 25 août.