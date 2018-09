Italie - 6e journée : Tout le monde est prêt pour un week-end de feu

Naples, prêt pour le choc

Rendez-vous est pris pour samedi. La Juventus Turin sera chez elle, en position de leader et forte d'un début de saison parfait: six victoires en six matches.

En face, elle retrouvera Naples, son dauphin des deux dernières saisons, qui a bien digéré le passage de témoin entre Maurizio Sarri et Carlo Ancelotti et qui n'aura que trois longueurs de retard à son arrivée à l'Allianz Stadium. Car mercredi, Naples a confirmé ses récents progrès et a battu Parme sans trembler (3-0), grâce à un but rapide d'Insigne et à un doublé de Milik. Le petit Italien et le grand Polonais étaient alignés en attaque dans le 4-4-2 imaginé par Ancelotti, qui commence donc à porter ses fruits.

Prêts pour le Derby

L'AS Rome avait mauvaise mine alors qu'approche le Derby de la capitale samedi, face à une Lazio Rome en pleine forme. Le net succès 4-0 enregistré par la Roma (10e) mercredi à l'Olimpico contre le 19e Frosinone ne change pas tout et les Giallorossi sont au mieux convalescents.

Mais alors qu'ils n'avaient pas gagné depuis la première journée de championnat mi-août, les quatre buts inscrits mercredi font du bien à la confiance. "On a fait un bon match aujourd'hui avec une autre mentalité. On a plus essayé de jouer et de marquer. C'était important de prendre confiance avant ce match très attendu samedi", a confirmé Pastore.

Dès la 2e minute, c'est Under qui a ouvert les hostilités d'une frappe victorieuse, comme pour chasser les doutes au plus vite. C'est ensuite l'artiste Pastore qui a marqué en talonnade, comme il l'avait déjà fait contre l'Atalanta lors de la 2e journée. El Shaarawy et Kolarov ont poursuivi le festival. Frosinone a été totalement inoffensif et le capitaine De Rossi a pu sortir sous une immense ovation, récompense de ses 600 matches sous le maillot de la Roma.

Le Derby de samedi s'annonce excitant car la Lazio marche fort. Mercredi, les joueurs de Simone Inzaghi ont été battre l'Udinese 2-1. Avec 12 points, ils s'installent sur le podium (3e). Les deux stars de l'équipe, Immobile et Milinkovic-Savic, ont débuté sur le banc et seront frais samedi.

L'Inter suit. Et le Milan AC ?

Mardi, l'Inter Milan avait battu la Fiorentina 2-1, ce qui lui permet de grimper jusqu'à la 5e place. Surtout, la suite de cette 6e journée a montré que les gros allaient vite et les +Nerazzuri+ ont donc bien fait de prendre trois points. Pour leurs voisins de l'AC Milan (16e), c'est devenu une obligation. Jeudi, Gennaro Gattuso et ses hommes iront à Empoli pour gagner.