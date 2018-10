Italie - Giampiero Ventura méritait-il une seconde chance ?

Pour vous donner un ordre d’idées, c’est comme si, un an après le fameux France-Bulgarie qui priva les Bleus du Mondial 94, Gérard Houllier avait repris du service au Stade Malherbe de Caen, dernier du championnat de Division 1993-1994. Et encore, les Caennais possédaient au moins une victoire au compteur au même stade de la saison, là, le Chievo est carrément dans le négatif (-1) pour une sombre affaire de plus-values fictives qui a paralysé son mercato estival et en a fait le favori numéro un à la relégation. Malgré d’autres touches selon son propre aveu, Ventura n'a reçu qu'une seule offre concrète : celle de Vérone. Le challenge est de taille et surtout très intrigant.

Il n’avait visiblement pas envie que son retour passe inaperçu puisqu’il a été officialisé durant la dernière trêve internationale, période où l’équipe nationale monopolise logiquement l’attention médiatique. A ce moment-là, celle-ci n’avait gagné qu’un match en un an, un amical contre l’Arabie Saoudite sur le score de 2-1. Deux théories s’offrent à nous : soit elle a plongé psychologiquement dans la foulée de sa non-qualification au Mondial 2018, soit les performances de ses joueurs démontrent qu’elle n'avait tout simplement pas sa place parmi les 32 meilleurs nations en Russie.

Giampiero Ventura coach of Italy reacts during the FIFA 2018 World Cup Qualifier Play-Off: Second Leg between Italy and Sweden at San Siro Stadium on November 13, 2017 in Milan, Sweden.Getty Images

Une tournée des médias pour défendre son bilan en sélection

Quoi qu’il en soit, cela oblige à remettre en question l’attribution des responsabilités de cette faillite historique. Je ne manquerai pas de citer les dysfonctionnements des institutions que des commissaires de tutelle aux pleins pouvoirs n’ont pas réussi à résoudre. De fait, Carlo Tavecchio, autre personnage décrié et président de la fédération démissionnaire après le barrage contre Suède, a lui aussi observé avec un sourire la triste évolution des événements. Ventura a beau s'auto-définir "premier supporter de la Nazionale", cette série de mauvais résultats stoppée par la récente victoire en Pologne l’a bien arrangé.

Néanmoins, cela ne l’autorise pas à s’enliser dans la mauvaise foi. Ces derniers mois, il a fait le tour des télés et radios pour défendre son bilan de 8 victoires et 2 nuls avant le revers 3-0 en Espagne en septembre 2017, véritable tournant négatif de son expérience en "azzurro". Sans parler de cette fâcheuse tendance à pratiquer une ironie déplacée comme cette petite phrase lors de sa présentation en tant que nouveau coach du Chievo : “Je n’étais pas habitué à aller à la mer en août, car je travaille toujours à cette période, et c’est la galère pour se garer.” Mon cher Giampiero, moi et les tifosi n’avions pas non plus l’habitude de se dorer la pilule sur la plage durant une Coupe du Monde.

Un CV à ne pas galvauder

Aussi indigeste soit-il, cet échec ne doit pas éclipser la longue et honorable carrière de Ventura. Un coach parti des tréfonds du Calcio pour arriver tout en haut avec une vraie capacité à enseigner le football. Gaël Genevier, milieu de terrain français et véritable botte-trotter, avec qui j’avais échangé à ce sujet saura être plus explicite : “Avec lui chaque joueur sait exactement ce qu'il doit faire. Certes, la qualité individuelle compte, mais c'est surtout la préparation tactique qui fait la différence, il y a des automatismes incroyables. Tout paraît simple, mais tout est calculé au millimètre. Tactiquement, c'est le meilleur que j'ai connu, même meilleur que Conte.”

Ventura - Italy-Sweden - FIFA 2018 World Cup Playoff - Getty ImagesGetty Images

Seconde salve : “Il a des limites dans la gestion de groupe, car le relationnel, c'est son défaut.” Deux aspects qui corroborent l'erreur de casting puisqu’un sélectionneur n’a pas le temps d’imposer sa philosophie de jeu et doit en priorité constituer une alchimie entre lui et ses joueurs. Ventura a d’autres qualités, celle de faire progresser ses gars jusqu’à les envoyer justement en Nazionale : Bonucci, Ranocchia, Darmian, Cerci, Immobile, Belotti, D’Ambrosio ou encore Zappacosta peuvent en témoigner. Et cela peut coïncider avec des résultats intéressants; comme le Bari 10ème pour son retour en Serie A et un Torino remis sur la scène européenne 25 ans après.

Le peuple doit encore parler

Le Chievo cultive un paradoxe, il est à la fois éternel petit poucet de la Serie A et modèle de constance pour les petits clubs (17 saisons parmi sur les 18 écoulées depuis sa première accession en 2001). Ventura n'a pas choisi n'importe quel contexte pour se remettre en jeu, alors qu'il va sur ses 71 ans en janvier et aurait pu tranquillement prendre sa retraite. Je suis d'ailleurs passé au Chievo la semaine dernière et ai eu l’occasion de papoter avec le "Team Manager" Marco Pacione et le capitaine Sergio Pellissier. Deux monuments “clivensi” qui en ont vu des vertes et des pas mûres mais qui m’ont fait part d’un Ventura motivé et revanchard.

Quelques jours plus tard, le Chievo en a pris 5 à domicile contre l’Atalanta pour la première de son nouveau coach. Et la défaite à Cagliari (2-1) le week-end dernier n'a rien arrangé à la situation du club. Le fameux karma ou bien une dernière pénitence, même si le pire pourrait être encore à venir, à savoir l'accueil qui lui sera réservé dans les différents stades d’Italie. Colère ? Dédain ? Huées ? Quolibets ? Indifférence ? Pardon ? Puisque c'est le peuple qui a été avant tout privé de l'engouement quadriennal découlant d'un Mondial, c'est au tribunal populaire de rendre son verdict. Au vu des premiers sifflets entendus à Cagliari, le suspense reste limité...