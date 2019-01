L'AC Milan quatrième après sa victoire sur le Genoa (0-2)

Milan ne s'est pas laissé perturber. Défait mercredi par la Juventus Turin en Supercoupe et fragilisé par le probable départ de Gonzalo Higuain, le club lomard a bien réagi lundi en allant battre le Genoa (0-2) lors de la 20e journée de Serie A, dont il reprend la 4e place. Cette 4e place, qualificative pour la Ligue des champions, est décidément disputée et incertaine. Au début de cette 20e journée, elle était occupée par la Lazio Rome, puis elle est passée à l'AS Rome, pour finir dans les mains de Milan.

Privés de nombreux joueurs majeurs (Romagnoli et Kessié suspendus, Bonaventura blessé, Higuain en instance de transfert vers Chelsea...), les Milanais ont pourtant très mal commencé la partie, avec une première période affreuse, seulement sauvée par les arrêts de Donnarumma et une belle volée sur le poteau de la recrue brésilienne Paqueta (44e).

Cinq équipes en quatre points

Après la pause, les joueurs de Gennaro Gattuso ont tout de même haussé le ton, même si le Genoa a encore eu une très belle occasion par Veloso d'une frappe détournée sur sa barre par Donnarumma. Et dans les 20 dernières minutes, les Rossoneri ont trouvé deux fois l'ouverture, par Borini sur une belle action collective (72e) puis Suso au bout d'un contre (83e).

Avec cette victoire, Milan se retrouve donc 4e avec 34 points. Mais le combat est serré, puisque de Milan à la Sampdoria Gênes (8e), cinq équipes se tiennent en quatre points et peuvent rêver à la C1. Pour atteindre cet objectif, Gattuso devrait pouvoir compter sur le renfort de l'avant-centre polonais du Genoa Krzysztof Piatek, qui était suspendu lundi.