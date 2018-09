L'Inter décolle à la maison

L'Inter Milan a battu la Fiorentina 2-1 mardi en ouverture de la 6e journée de Serie A, enchaînant un deuxième succès qui lui permet de se rapprocher du podium en attendant les autres matches, à jouer mercredi et jeudi. Avec cette victoire, l'Inter (5e) rejoint sa victime du jour (4e) avec 10 points et confirme les progrès entrevus lors du succès arraché dans les derniers instants samedi à Gênes face à la Sampdoria.

Dans une rencontre extrêmement équilibrée et animée tout du long, les Milanais ont trouvé l'ouverture sur un penalty généreusement accordé après une intervention de l'assistant-vidéo, qui a signalé au central une main très légère et apparemment involontaire de Vitor Hugo. Le penalty a été transformé par le capitaine Mauro Icardi (45+1), qui a ainsi enfin marqué son premier but de la saison en championnat. La Fiorentina a rapidement égalisé après la pause sur une frappe de Chiesa, déviée dans son propre but par Skriniar (53e). Alors que le match nul semblait un résultat juste, l'Inter a réussi à prendre les trois points grâce au latéral D'Ambrosio, servi par Icardi (77e).

Urgence pour la Roma

Mercredi, la suite de cette 6e journée sera marquée par la poursuite du duel à distance entre la Juventus Turin, leader, et Naples son dauphin. Les deux équipes se retrouveront pour un affrontement direct dès samedi à Turin lors de la 7e journée, mais en attendant, elles doivent se frotter à Bologne et Parme mercredi. Pour la Juventus, l'objectif est de se présenter samedi face à Naples sans avoir perdu le moindre point depuis le début de saison. Pour l'instant, Cristiano Ronaldo et les siens ont fait le plein avec cinq victoires en cinq matches et il n'est pas prévu de changer de rythme mercredi avec la réception de Bologne (18e).

Naples de son côté doit gagner contre Parme (10e) pour maintenir l'écart qui le sépare du leader à un niveau raisonnable avant d'aller le défier à Turin. Les autres prétendants à l'Europe, comme l'AS Rome ou l'AC Milan, doivent eux se réveiller. Pour la Roma, l'urgence est absolue. Les giallorossi n'ont plus gagné depuis la première journée et ont glissé à une très inquiétante 14e place avant de recevoir Frosinone (19e) mercredi puis de disputer un Derby brûlant samedi contre la Lazio (6e). L'AC Milan, qui stagne à la 12e place, jouera lui jeudi à Empoli en clôture de cette 6e journée.