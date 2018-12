La Juventus poursuit son cavalier seul après son large succès contre la Fiorentina

La Juventus a conservé son statut d'invincible, ce samedi. Les Turinois ont facilement disposé de la Fiorentina (0-3). Un résultat logique tant la Vieille Dame a eu l'emprise sur le jeu durant toute la rencontre. Comme souvent cette saison en Serie A, les joueurs de Massimiliano Allegri n'ont quasiment rien laissé à leurs adversaires du soir. Avec ce nouveau succès, la Juventus distance provisoirement son dauphin napolitain (deuxième) avec 11 unités d'avance. Les Bianconeri signent ainsi une treizième victoire en championnat, de bon augure avant de défier le rival intériste, lors de la prochaine journée.

Après son succès probant face à Valence en Ligue des champions (1-0), la Juventus avait à cœur de poursuive sur sa lancée et elle n'a pas failli. La Vieille Dame n'a pas fait durer le suspense longtemps durant cette rencontre. Très vite, le leader de la Serie A a justifié son statut en prenant le contrôle des débats avec 56% de possession dans le premier acte. Une domination confirmée par l'ouverture du score de Rodrigo Bentancur (31e). Le milieu uruguayen a ensuite été imité quelques instants plus tard par Giorgio Chiellini (69e) et Cristiano Ronaldo (79e). Jamais la Viola n'a semblé en mesure de pouvoir tenir la comparaison.

Ronaldo a toujours les crocs

Auteur de son dixième but en championnat ce samedi, Cristiano Ronaldo a, lui, encore fait parler la poudre. L'international portugais a quasiment initié toutes les occasions franches du leader du Calcio. Son entente évidente avec ses compères de l'attaque (Dybala, Cuadrado, Mandžukić) a étouffé la défense de la Viola. Le Portugais est ainsi devenu le co-meilleur buteur du championnat avec l'attaquant du Genoa, Krzysztof Piatek.

La Juventus peut aborder sereinement ses prochaines échéances tant elle semble sur un nuage en ce moment. "Cristiano Ronaldo ? Il nous donne beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance et nous aide à atteindre les résultats souhaités. Nous nous sommes beaucoup améliorés et nous nous sommes améliorés toute l'année", assurait Allegri en conférence d'avant-match. Le Portugais lui a répondu comme à son habitude sur le terrain. L'ancien Madrilène est également devenu le premier joueur de la Juventus depuis John Charles à marquer dix buts dès sa première saison en Serie A après 14 journées.