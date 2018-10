La Juventus s'impose à l'Udinese (0-2) et continue son sans-faute

Mais qui mettra fin au sans-faute de cette Juve-là ? Pas l'Udinese en tout cas. Dans le Frioul, les Bianconeri ont remporté leur dixième match de la saison, le huitième en championnat (0-2). Grâce à des buts de Bentancur et Ronaldo en première période, la Vieille Dame prend provisoirement 9 points d'avance en tête de la Serie A en attendant le match de Naples ce dimanche.

Face à un bloc très bas, la Juventus a su se montrer patiente. Elle a été récompensée par un homme que l'on n'attendait pas : Bentancur , d'une tête aux six mètres, a marqué son premier but sous les couleurs turinoises (0-1, 33e). Quatre minutes plus tard, Cristiano Ronaldo a profité du travail de Mandzukic pour inscrire son 4ème but de la saison d'une frappe du gauche (0-2, 37e).

A l'abri, la Juve a continué à attaquer. Mais elle est tombée sur un très bon Scuffet qui a mis en échec Mandzukic (36e), Bernardeschi (70e), Ronaldo (74e) et Cancelo (85e). Mission accomplie néanmoins pour le champion en titre qui signe un huitième succès de rang en Serie A.

Reste à savoir si la trêve internationale qui arrive va freiner l'élan de Turinois qui recevront le Genoa et sa révélation Krzysztof Piatek (8 buts) lors de la prochaine journée.