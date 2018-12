La Lazio Rome n'avance plus

Les conséquences précises de cette défaite ne seront peut-être connues que mardi soir, après le match AC Milan-Bologne. En cas de succès, les Milanais (4e) prendraient en effet quatre points d'avance sur la Lazio, un petit matelas de sécurité pour le dernier occupant des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Les Romains ont pourtant cru prendre le point du match nul, quand Acerbi a marqué de la tête dans le temps additionnel. L'espoir a duré trois longues minutes, le temps que le VAR décèle un hors-jeu de quelques centimètres du défenseur central de la Lazio. Le but a été annulé et l'Atalanta s'est finalement imposée, grâce au but inscrit dès la... 57e seconde par Zapata, bien aidé par une défense laziale pas encore entrée dans le match. L'Atalanta de son côté revient à la 6e place, avec 24 points, comme l'AS Rome (7e) et à une longueur seulement de la Lazio. Avant le dernier match de cette 16e journée mardi, il n'y a que trois points entre le Milan (4e) et la Sampdoria Gênes, qui n'est que 9e.