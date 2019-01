La Roma accrochée par l'Atalanta après avoir eu trois buts d'avance (3-3)

L'AS Rome aurait pu signer une formidable opération à Bergame. Mais ils en sont finalement repartis traumatisés. Après avoir eu trois buts d'avance, les Romains ont subi le formidable retour de l'Atalanta pour finalement concéder le nul (3-3). Ils ont ainsi gâché une opportunité en or de reprendre la quatrième place à l'AC Milan, accroché samedi par Naples à San Siro (0-0). Le club lombard garde un point d'avance sur la Louve, toujours cinquième.

A la limite, et même si le scénario indiquerait plutôt le contraire, c'est un moindre mal pour les Giallorossi. Ils avaient fait preuve d'un réalisme déconcertant pour prendre trois buts d'avance sur une Atalanta dominatrice, mais totalement inefficace face au but. Le jeune Nicolo Zaniolo en a profité pour confirmer son éclosion avec deux passes décisives pour Stephen El Shaarawi (40e) et Edin Dzeko (3e), auteur d'un doublé après avoir exploité un excellent service de Steven Nzonzi (33e).

Mais la Roma a manqué de lucidité. Elle s'est crue arrivée et a desserré l'étreinte. Face à une attaque aussi remarquable que celle de la Atalanta, la meilleure de Serie A avec 47 buts désormais, celle n'a pas pardonné. Les Bergamasques ont pris les Romains à la gorge et la Louve a craqué. Timothy Castagne (45e), Rafael Toloi (59e) et Duvan Zapata (71e), moins d'une minute après avoir grossièrement manqué un penalty, ont permis aux locaux de revenir un score. Un retour spectaculaire. Mais totalement mérité tant la Roma a affiché sa suffisance en seconde période.