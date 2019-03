La Roma s'est imposé face à Empoli pour la première de Ranieri

Accueilli avec une banderole "Bonne chance Mister Ranieri", l'ancien entraîneur de Leicester ou Monaco a donc débuté du bon pied sa deuxième expérience avec la Roma, après avoir déjà dirigé le club giallorosso de 2009 à 2011.

Vainqueur (2-1) contre Empoli ce lundi, la Roma n'a pas été épargnée par les coups durs, avec les blessures de Zaniolo et Schick, le carton rouge de Florenzi, le but contre-son-camp de Juan Jesus et une dernière frayeur avec un but annulé à Empoli par la VAR à la 89e minute.

La Roma reste au contact de l'AC Milan et de l'Inter

Au bout du compte, les buts inscrits en première période par El Shaarawy (9e) et Schick (33e) permettent à la Roma de rester au contact des deux équipes milanaises et de croire encore à une qualification pour la Ligue des Champions.

Les Giallorossi sont en effet 5e, à trois points de l'Inter Milan (4e) et quatre de l'AC Milan (3e). Or, les deux équipes lombardes doivent s'affronter dimanche. La Roma de son côté affrontera la Spal et peut donc espérer faire une bonne opération.

Empoli de son côté reste 17e, avec un point d'avance seulement sur le premier relégable, Bologne.