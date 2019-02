La Roma s'impose à Frosinone (2-3) avec deux buts d'Edin Dzeko, dont un dans le temps additionnel

La Roma tient le rythme du Milan. Les Romains savaient qu'ils devaient absolument gagner à Frosinone (19e), ce samedi, pour ne pas que l'écart se creuse, dans la course au "Top 4" synonyme de billet pour la C1. Il est finalement resté inchangé et il n'y a toujours qu'un seul point entre le Milan (4e) et la Roma (5e), les deux candidats les plus crédibles actuellement au dernier billet qualificatif pour la C1.

Mais il s'en est fallu de peu. Les Giallorossi ont, en effet, dû attendre la dernière minute et un but de la cuisse de Dzeko au bout d'un beau mouvement De Rossi-El Shaarawy pour prendre un avantage définitif (90+5, 3-2). L'avant-centre bosnien avait déjà ramené les siens à 1-1 (30e) après l'ouverture du score de Frosinone, signée Ciano dès la 5e minute, dans la foulée d'une erreur du Français Nzonzi.

Période charnière

Dzeko a aussi initié l'action amenant au deuxième but romain, inscrit à la 32e minute par Pellegrini. Alors qu'ils étaient devant, les Romains ont pourtant trouvé le moyen de se mettre en danger en prenant un but... en contre, marqué par Pinamonti (2-2, 80e).

La Roma ne traverse pas un très grand moment mais elle parvient à gagner, et arrivera sur une bonne dynamique de résultats à un très important enchaînement : derby de Rome samedi contre la Lazio et 8e de finale retour de Ligue des champions dans 10 jours à Porto. Mais son défenseur central Manolas s'est blessé à la cheville.

Attention au Torino...

Derrière la Roma, un nouveau venu, le Torino, s'est mêlé samedi à la course à la qualification pour les compétitions européennes, extrêmement serrée en Italie, en battant l'Atalanta Bergame 2-0. Solide actuellement, avec trois victoires et deux nuls sans aucun but encaissé lors des cinq dernières journées, le Torino grimpe à la 7e place, à égalité de points avec la Lazio Rome (6e avec un match en moins) et l'Atalanta, qui glisse au 8e rang.

La meute, qui pointe à six longueurs de l'AS Rome, peut aussi être rejointe par la Fiorentina (9e) si celle-ci s'impose dimanche sur la pelouse de l'Inter Milan (3e). Quant à la Juventus, intouchable leader, elle ira à Bologne (18e) dimanche. Les Turinois n'ont plus grand-chose à perdre ni à gagner dans ce championnat qu'ils dominent de la tête et des épaules avec 13 points d'avance sur Naples (2e). L'équipe de Carlo Ancelotti jouera de son côté dimanche à Parme (12e).