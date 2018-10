La Roma tombe à domicile contre la SPAL

Après trois victoires d'affilée, l'AS Rome est brutalement retombée sur terre samedi avec une défaite 2-0 à domicile face à la SPAL, en ouverture de la 9e journée du championnat d'Italie. Les succès obtenus contre Frosinone, Empoli et surtout la Lazio dans le derby avaient permis à Eusebio Di Francesco, l'entraîneur de la Roma, d'apaiser l'ambiance de crise qui n'est jamais très loin autour du club de la capitale.

La réception de la SPAL devait permettre d'allonger cette série et de préparer au mieux l'important match de Ligue des Champions prévu mardi face au CSKA Moscou. Mais les Romains ont été incapables de maîtriser cette partie dont ils étaient favoris et, en dehors de 20 premières minutes acceptables, ont exposé bien plus de faiblesses que de qualités. Le petit club de Ferrare, qui réussit une saison correct (13e), en a profité avec d'abord un but de Petagna sur penalty (38e) puis une tête de Bonifazi sur corner (2-0, 56e).

Même une expulsion rocambolesque n'a pas sauvé la Roma

Privée de deux de ses leaders, De Rossi et Kolarov, la Roma n'a été que très rarement dangereuse, avec une frappe de Pellegrini sur la barre comme principale occasion. Et même après l'expulsion du gardien adverse Vanja Milinkovic-Savic - frère du milieu de terrain de la Lazio Sergej -, les Romains sont restés très timides, trop pour réussir à marquer.