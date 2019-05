Le Milan assuré de retrouver l'Europe, la Roma croit encore à la C3

L'AC Milan s'est imposé 2-0 face au relégable Frosinone lors de la 37e journée de Serie A et peut toujours croire à la Ligue des Champions, alors que l'AS Rome est assurée de jouer au moins la Ligue Europa. Les Milanais joueront leur avenir européen contre la Spal pour conclure le championnat, pour tenter de devancer l'Atalanta Bergame (3e) et l'Inter Milan (4e), tous les deux un point devant.

Mais les Rossoneri se sont tout de même fait peur face à Frosinone, 19e et déjà relégué en Serie B. Après une très pauvre première période entre les deux équipes, le petit club du Latium a en effet obtenu un penalty après la pause. Mais Donnarumma l'a repoussé et deux minutes plus tard, Piatek ouvrait le score (1-0, 58e). Milan avait pris le contrôle du match et à la 66e minute, Suso réussissait un coup franc parfait pour donner de la marge aux hommes de Gennaro Gattuso.

Avec ce succès, Milan met donc la pression sur l'Atalanta Bergame qui, pour reprendre place dans le Top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions, doit récupérer au moins un point sur le terrain de la Juventus - où l'on célébrera le scudetto, le départ de Massimiliano Allegri et la retraite d'Andrea Barzagli.

Le Torino donne un coup de main à la Roma

En attendant, Milan est au moins assuré de participer à la prochaine Ligue Europa, comme l'AS Rome (6e), pourtant tenue en échec samedi à Sassuolo (0-0). Les deux équipes ont en effet bénéficié de l'étonnante défaite du Torino à Empoli (4-1). Avec ce revers, le Toro reste 7e et ne peut plus rattraper que la Roma parmi les clubs qui le précèdent. Mais, au jeu des confrontations directes, les Romains sont devant. L'équipe de Claudio Ranieri est donc sûre d'aller en C3, sans savoir si cela sera directement en poules ou en tour préliminaire.

La Lazio Rome (8e) jouera pour sa part les poules de la C3 grâce à sa victoire en Coupe d'Italie.

De son côté, Empoli a obtenu un succès capital dans la course au maintien, puisqu'il lui permet de sortir de la zone de relégation pour s'installer à la 17e place. C'est le Genoa, tenu en échec samedi par Cagliari (1-1) qui se retrouve 18e et sous pression avant la dernière journée le week-end prochain. Mais la Fiorentina, l'Udinese et Bologne ne sont pas non plus mathématiquement sauvés.