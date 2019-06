Le Milan nomme Giampaolo comme nouvel entraîneur

Les supporters de l’AC Milan sont fixés. Alors que Gennaro Gattuso a quitté le club à la fin du mois de mai, les Rossoneri ont annoncé mercredi soir la signature de Marco Giampaolo comme nouvel entraîneur. Le technicien de 51 ans s'est engagé pour les deux prochaines saisons en Lombardie, plus une en option, et prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, un peu plus d'une semaine avant la reprise de l'entraînement.

Son objectif principal sera évidemment de permettre à la formation milanaise de retrouver la Ligue des champions. Ce que Gattuso a échoué à faire cette saison, terminant cinquième à un petit point de l'Inter et de l'Atalanta Bergame. Giampaolo sort de son côté de trois saisons intéressantes avec la Sampdoria, qui a terminé neuvième du dernier championnat.

Le natif de Bellinzone est également passé sur les bancs de Cagliari, Catane, Brescia ou encore Empoli, n'entraînant jamais hors d'Italie depuis ses débuts en tant qu'adjoint en 2000. Il collaborera avec deux anciens de la maison rapatriés par le Milan pour combler le départ de Leonardo : Paolo Maldini et Zvonimir Boban.