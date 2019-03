Ce derby milanais a tenu toutes ses promesses. Ce dimanche soir, dans le cadre de la 28e journée de Serie A, l’Inter Milan s’est finalement imposé contre le Milan AC (2-3). Le Stadio Giuseppe- Meazza a donc eu l’occasion de s’enflammer à cinq reprises, grâce à Tiemoué Bakayoko, Mateo Musacchio d’un côté et Matias Vecino, Stefan de Vrij et Lautaro Martinez de l’autre. Les Intéristes réalisent également une très bonne opération au niveau du classement puisqu’ils s’installent sur le podium, à la troisième place, en lieu et place des Rossoneri, désormais quatrièmes.

Eliminé en huitième de finale de la Ligue Europa par l’Eintracht Francfort jeudi, l’Inter Milan se présentait pour ce derby sans réelles certitudes. D’autant plus qu’en face, le Milan AC restait sur une série de dix matches sans défaite, toutes compétitions confondues. Pourtant, ce sont bien les hommes de Luciano Spalletti qui ont frappé les premiers.

Après une déviation de la tête de Lautaro Martinez, Matias Vecino a ouvert le score, d’une volée du droit à bout portant (0-1, 3e). Hormis une tentative du gauche de Matteo Politano parfaitement captée par Gianluigi Donnarumma, les Nerazzurri se sont contentés de gérer, face à une formation bien inoffensive. L'AC Milan AC tenté de réagir mais Lucas Paqueta, d’une frappe lointaine du gauche (8e) et Hakan Calhanoglu, du droit (24e), ne se sont pas montrés assez tranchants pour inquiéter Samir Handanovic, qui a passé une première période très tranquille.

Le premier de Bakayoko

Pas à l’abri au niveau du tableau d’affichage, l’Inter Milan a alors entamé le second acte de la même manière qu’il avait commencé le premier. Après une tentative enroulée du droit de Roberto Gagliarini bien repoussée par Gianluigi Donnarumma (48e), les hommes de Luciano Spalletti ont doublé la mise, grâce à Stefan de Vrij, de la tête sur corner (0-2, 51e). Et alors que le Milan semblait définitivement sans solution, il a eu un sursaut d’orgueil, peu avant l’heure de jeu. L’international français Tiemoué Bakayoko a repris de la tête un coup franc d’Hakan Calhanoglu, pour son premier but en Serie A (1-2, 57e).

L'Inter Milan n’a jamais paniqué et Lautaro Martinez, avec beaucoup de sang-froid, a transformé un penalty (1-3, 67e). Dans la foulée, Mateo Musacchio, du droit sur corner, a donné un peu plus de folie à ce derby (2-3, 71e). Galvanisé, le Milan AC a poussé jusqu’au bout et a même eu la balle de match dans le temps additionnel. Aux six mètres, Samu Castillejo a vu sa tête à bout portant être repoussée par Samir Handanovic (90e+1). Après sa désillusion continentale, l’Inter s’est donc bien reprise. Cette victoire lui permet de compter désormais deux unités d’avance sur son grand rival (53 contre 51). Les Nerazzurri poursuivent également leur belle série d’invincibilité contre leur voisin, en championnat. Une série qui dure depuis janvier 2016.