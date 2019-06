Raiola, 51 ans, avait été sanctionné par la Fédération italienne (FIGC) en avril et la commission disciplinaire de la Fédération internationale (Fifa) avait étendu en mai cette mesure au niveau mondial, également pour une durée de trois mois. Son cousin et associé Vicenzo avait lui écopé de deux mois, dans le cadre de l'affaire Scamacca, du nom d'un ancien jeune joueur du PSV Eindhoven, Gianluca Scamacca, qui évolue désormais du club italien Sassuolo, et que les Raiola sont accusés d'avoir "dérobé" à ses agents.

Mercredi, le Tribunal arbitral du sport (TAS), basé à Lausanne, avait maintenu cette interdiction d'exercer pour trois mois en Italie tout en suspendant son application en dehors d'Italie jusqu'à début juillet. Jeudi, c'est la Cour fédérale d'appel qui lui a donné raison en Italie en lui permettant de reprendre son activité d'agent dans son pays. Intermédiaire majeur dans le monde du football, Mino Raiola s'occupe notamment des intérêts du Suédois Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) et du Néerlandais Matthijs De Ligt (Ajax), actuellement très convoité, en particulier par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Le truculent agent a expliqué que la Fédération italienne souhaitait se venger suite à ses propos sur les problèmes de racisme récurrents qui affectent le football italien.