Naples cale encore, l'Inter se relance

Nouveau coup d'arrêt pour Naples. Tenus en échec (0-0) sur le terrain de la Fiorentina ce samedi, les Napolitains peuvent voir leur retard sur la Juventus Turin augmenter à onze points en cas de succès des champions d'Italie en titre à Sassuolo, dimanche. Dominateurs, surtout en deuxième période, les Napolitains ont manqué d'efficacité, comme l'a regretté Carlo Ancelotti, et ont buté sur Alban Lafont, le gardien français de la Viola, auteur d'un excellent match. "Nous n'avons pas gagné parce que nous n'avons pas conclu de la meilleure des manières. Il fallait plus d'efficacité dans le dernier geste. A 99%, on a tout bien fait. Il n'a manqué que la conclusion", a déclaré l'entraîneur napolitain.

Avec 52 points, Naples, qui restait sur un éclatant succès (3-0) devant la Sampdoria le 2 février après un nul (0-0) à Milan, compte déjà, quoi qu'il arrive, un déficit de huit points sur les Turinois. Ces derniers auront à coeur d'effacer au plus vite leur nul concédé à domicile lors de la dernière journée alors qu'ils avaient mené 2-0 puis 3-1.

Martinez libère l'Inter

De son côté, l'Inter n'a pas tremblé. En déplacement à Parme, une équipe en confiance après son nul (3-3) décroché à Turin le week-end dernier, les Intéristes ont globalement dominé les débats (65% de possession, 15 tirs à 8), malgré quelques frayeurs, mais ont longtemps tardé à faire la différence.

Un Argentin pouvant en cacher un autre, ce n'est pas le sauveur habituel Icardi mais bien Lautaro Martinez, entré en jeu deux minutes auparavant, qui a libéré les Milanais (79e) grâce au troisième but de sa saison.

Avec ces trois points, l'Inter reste à la 3e place et revient à neuf points de Naples. Trop maladroits dans le dernier geste (une barre et son seul tir cadré à la 91e), Parme ne confirme pas son exploit turinois et reste englué (12e) en milieu de tableau.