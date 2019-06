C'est un choix curieux. Audacieux. Mais qui donne envie de voir les premiers résultats. Ce dimanche, Chelsea et la Juventus ont officialisé le départ de Maurizio Sarri de son poste d'entraîneur des Blues pour devenir celui de la Vieille Dame pour les trois saisons à venir selon les termes de son contrat. Le technicien de 60 ans quitte le club londonien un an après y avoir posé ses valises en provenance de Naples.

L'Italie manquait à Sarri. C'est ce que Marina Granovskaia a expliqué pour justifier le départ prématuré de l'entraîneur transalpin, qui a guidé Chelsea au titre en Ligue Europa et à la troisième place en Premier League. "Dans nos discussions après la finale de la Ligue Europa, Maurizio a clairement fait part de son désir de retourner dans son pays, a déclaré la directrice des Blues. Il pense aussi que c'est important d'être plus proche de sa famille, et pour la santé de ses parents il a senti qu'il avait besoin de vivre plus près d'eux en ce moment."

Un seul titre

La Juve sera son point de chute. Le club piémontais était en quête d'un entraîneur après avoir mis un terme à une collaboration de cinq ans avec Massimiliano Allegri. La Vielle Dame avait de quoi être séduite par Sarri. Sous sa direction, Naples avait changé de dimension pour s'affirmer comme le concurrent le plus dangereux pour la Juventus dans la course au titre entre 2015 et 2018. Sarri avait conduit le club napolitain à la deuxième place du classement en 2016 et 2018 avant de partir pour Chelsea.

Le technicien italien a remporté son tout premier titre avec la Ligue Europa. Mais son palmarès reste bien maigre pour un club aussi prestigieux que la Juventus Turin. En cela, le choix de confier le banc turinois à Sarri peut ressembler à un pari. Même si la saison réalisée par l'Italien à Chelsea, malgré quelques passages délicats, a de quoi inciter à l'optimisme. Du côté des Blues, le poste d'entraîneur est désormais à pourvoir. Et l'ancienne légende du club Frank Lampard semble tenir la corde pour le récupérer.