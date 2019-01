Onze matches de suite avec un but, Quagliarella égale Batistuta

Milan, Torino, Genoa, Bologne, Lazio Rome, Parme, Empoli, Chievo Vérone, Juventus Turin, Fiorentina et désormais Udinese. Aucune de ces équipes n'a pu empêcher Fabio Quagliarella de marquer ces dernières semaines. Une série historique qui fait de l'attaquant italien l'égal de la légende de Serie A, Gabriel Batitusta, attaquant de la Fiorentina surtout mais aussi de l'AS Rome et de l'Inter Milan dans les années 1990 et au début de la décennie 2000.

L'Italie attendait cela. Alors quand la Sampdoria de Gênes a obtenu un penalty peu après la demi-heure de jeu face à Udinese, tous les regards se sont portés sur lui. Et Quagliarella n'a pas tremblé. Il l'a transformé pour poursuivre une série débutée le 28 octobre dernier.

Une série qui fait donc de lui une légende de la Serie A au même titre que "Batigoal". Il a fallu attendre 25 ans pour qu'un attaquant se porte à la hauteur de l'Argentin qui avait débuté la saison 1994/1995 par une série de onze matches avec au moins un but (13 au total comme Quagliarella) avant de buter contre la Juventus Turin. Quagliarella aura une chance faire mieux, une seule, contre Naples samedi prochain.

A 35 ans, Quagliarella vit une des meilleures saisons de sa carrière avec la Sampdoria. Il a déjà inscrit 15 buts cette saison en championnat. La saison dernière, il en avait inscrit 19, le record de sa carrière. International à 25 reprises, il a notamment porté les maillots de la Juventus Turin, de Naples ou du Torino.