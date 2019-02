PSG, Real Madrid, Manchester United : Quel club pour Mauro Icardi ?

La nouvelle avait fait office d'une bombe. Mercredi, via un tweet laconique, l'Inter Milan a annoncé avoir destitué Mauro Icardi du capitanat de l'équipe. Un tremblement de terre. En cause, bien évidemment, le feuilleton autour de sa prolongation de contrat et les déclarations toujours plus fantasques de Wanda Nara, sa femme et agent. Depuis, Icardi a refusé sa convocation pour le match de Ligue Europa face au Rapid (0-1), Luciano Spalletti ne l'a pas retenu pour affronter la Sampdoria dimanche et la voiture de la femme de l'Argentin a été caillassée...

Le torchon brûle entre icardi et l'Inter. L'avenir de l'international argentin est plus que jamais relancé. Un départ est-il à envisager l'été prochain ? Possible, voire probable. Le tout même si Piero Ausilio, le directeur sportif de l'Inter, a expliqué que les négociations pour la prolongation d'Icardi "allaient continuer".

Pour rappel, l'Argentin possède une clause libératoire dans son contrat. Cette dernière, valable du 1er au 15 juillet de chaque année, s'élève à 110 millions d'euros. Et elle n'est pas valable pour les clubs italiens. Mais au vu de la situation, les médias italiens envisagent un départ avec un prix à la baisse, soit autour de 70-80 millions. Alors, qui pourrait profiter de cette situation ubuesque entre l'Inter et son désormais ex-capitaine ?

Paris Saint-Germain

Pourquoi c'est possible

On en a l'habitude. Qui dit gros nom sur le mercato dit forcément le PSG associé aux rumeurs le concernant. Alors autant les anticiper... En cas de départ d'Edinson Cavani l'été prochain, le club parisien partira en quête d'un nouveau numéro 9. Et pourquoi pas Icardi ? Imprenable dans la surface, l'attaquant de l'Inter est une garantie de buts. L'an dernier, il a terminé le championnat avec un bilan de 29 réalisations... en 34 rencontres.

Mieux, il a prouvé qu'il avait le niveau pour sa première saison en Ligue des champions. Avec 4 buts en 6 matches lors de la phase de poules, il n'a toutefois pas pu éviter l'élimination des siens.

Pourquoi c'est compliqué

Chouchou du Parc des Princes, Edinson Cavani est encore loin d'être parti. Si la relation avec Antero Henrique, le directeur sportif parisien, est des plus fraîches, Nasser Al-Khelaïfi estime beaucoup son buteur. Difficile donc d'imaginer le président parisien lâcher si facilement le Matador.

De plus, rien n'indique qu'un buteur serait forcément recruté dans le cas échéant. Oui, il serait fort improbable que Cavani ne soit pas remplacé en cas de départ. Mais Kylian Mbappé peut toujours occuper ce rôle. On aurait également tendance à penser que le PSG aura d'autres priorités sur le mercato, comme renforcer son milieu de terrain...

Real Madrid

Pourquoi c'est possible

À de multiples reprises, le nom de Mauro Icardi a été associé au Real Madrid. Si un intérêt a bel et bien existé, ce dernier pourrait-t-il se concrétiser l'été prochain ? Florentino Pérez, le président du club madrilène, est bien conscient qu'il est l'heure de frapper sur le mercato. Et frapper fort. Il n'est donc pas utopique d'imaginer une possible tentative du Real pour "MI9". De son côté, le joueur est clairement séduit par l'idée de rejoindre le Real.

Pourquoi c'est compliqué

Et Karim Benzema dans tout ça ? Exceptionnel cette saison, l'attaquant français ne semble pas prêt d'abandonner son trône du numéro 9 attitré du Real. Le roi, c'est lui. Et il le prouve encore aujourd'hui. Si tous les attaquants qui débaquent à Madrid se cassent les dents, ce n'est pas le fruit du hasard. Demandez à Alvaro Morata...

Et si Icardi rejoint les Merengues, on imagine bien que ce serait dans l'optique d'être titulaire. Un système à deux attaquants ? Difficile à envisager, même s'il reste à voir qui sera sur le banc madrilène la saison prochaine.

Manchester United

Pourquoi c'est possible

Depuis son arrivée sur le banc, Solskjaer aligne régulièrement Rasfhord en pointe de l'attaque. Romelu Lukaku, titulaire du poste pendant l'ère Mourinho, s'asseoit donc sur le banc. Les Red Devils seront-ils actifs sur le marché des attaquants l'été prochain ? Si la réponse est oui, alors la piste Icardi pourrait être activée.

Pourquoi c'est compliqué

Une nouvelle fois, tout devrait dépendre de l'entraîneur qui sera en poste. Solskjaer sera-t-il confirmé ? Un autre coach (Zinedine Zidane ?) va-t-il être nommé ? Difficile de planifier le mercato avec cette inconnue.

Chelsea

Pourquoi c'est possible

L'attaque de Chelsea est un véritable chantier. Alvaro Morata parti cet hiver, Gonzalo Higuain l'a remplacé au pied levé. Problème, l'Argentin n'est "que" prêté aux Blues par la Juventus. Il n'est donc pas à exclure que le Pipita reparte dans le Piémont en fin de saison. Encore plus si Maurizio Sarri, le coach de Chelsea et qui a réclamé fermement sa venue, est débarqué.

Si Higuain (re)part, les dirigeants du club anglais repartiront logiquement en quête d'un numéro 9. Mauro Icardi pourrait être une piste envisagée. Parfois, un Argentin peut en cacher un autre...

Pourquoi c'est compliqué

Actuellement, Chelsea est 6e de Premier League. L'objectif de qualification en Ligue des champions est encore (très) loin d'être assuré. Si ce dernier n'est pas atteint, difficile de convaincre un joueur du calibre d'Icardi de signer.

Juventus

Pourquoi c'est possible

Les acteurs du dossier l'ont récemment avoué. Oui, la Juventus a bien songé à recruter Mauro Icardi l'été dernier. Si cette piste avait finalement été abandonnée au profit de celle menant à... Cristiano Ronaldo, elle pourrait bien refaire surface. Les dirigeants de la Vieille Dame sont toujours friands de ce genre de transfert.

Mieux, le joueur pourrait y voir une petite vengeance sur l'Inter. Rejoindre la Juve, ce serait un crime de lèse-majesté pour les tifosi.

Pourquoi c'est compliqué

L'attaque des Bianconeri est bien fournie (Mandzukic, Ronaldo, Dybala...). Pour trouver une place à Icardi, il faudrait donc dégraisser. Et imaginer un (ou plusieurs) départ. Pour l'heure, cela ne semble pas à l'ordre du jour. Il va falloir songer à l'après-Mandzukic ? Oui, mais le Croate reste essentiel pour cette Juve. Sa succesion peut attendre.