Sans inspiration, Milan rate le coche à Bologne

Milan n'avance plus. Opposés à Bologne ce mardi soir en match de clôture de la 16e journée de Serie A, les Rossoneri ont concédé un deuxième match nul et vierge consécutif (0-0) en championnat. Déjà inoffensifs contre le Torino lors de la précédente journée, ils n'ont jamais su trouver la faille au cours d'un match qui a vu l'expulsion de Tiémoué Bakayoko. Ils accusent désormais cinq longueurs de retard sur leur rival lombard, l'Inter Milan troisième.

Eliminés de la Ligue Europa après leur défaite face à l'Olympiakos (3-1) la semaine dernière, les joueurs de Gennaro Gattuso ne se sont donc pas rassurés en championnat. S'ils ont maîtrisé le ballon (68% de possession à l'extérieur), les Milanais ont cruellement manqué d'imagination dans les trente derniers mètres adverses face à un bloc défensif bas parfaitement organisé par Filippo Inzaghi.

Des Milanais sans inspiration

Très dense dans l'axe, la défense de Bologne n'a donc jamais cédé, se montrant particulièrement à l'aise dans les airs. Mais elle a aussi profité du manque de variété dans le jeu d'attaque milanais. Sur les ailes, Davide Calabria et Ricardo Rodriguez ont rarement débordé et leurs centres se sont montrés très imprécis dans l'ensemble. Quant au duo formé par Gonzalo Higuain et Patrick Cutrone en attaque, il n'a pas fait d'étincelles.

Bakayoko expulsé

L'attaquant argentin a bien tenté sa chance (21e, 24e) mais il ne s'est jamais vraiment retrouvé en position de marquer. Et alors que les Rossoneri récupéraient le ballon de plus en plus haut après le repos, Tiémoué Bakayoko a écopé de deux cartons jaunes (sévères) en trois minutes (73e et 76e), obligeant son équipe à terminer le match en infériorité numérique.

Bologne, toujours en position de relégable (18e), n'en a pas vraiment profité pour tenter d'arracher la victoire. Mais à voir le sourire affiché par Inzaghi après le coup de sifflet final, ce point lui suffit amplement. Il a joué un bien vilain tour à son ancien partenaire de jeu Gennaro Gattuso.