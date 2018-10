Serie A - 9e journée : La Lazio grimpe sur le podium, fiasco pour Ventura avec le Chievo

La Lazio Rome s'est provisoirement installée sur le podium du championnat d'Italie grâce à sa victoire 2-0 à Parme dimanche lors de la 9e journée, alors que le premier match de l'ancien sélectionneur italien Gian Piero Ventura avec le Chievo Vérone a tourné au fiasco avec une défaite 5-1 contre l'Atalanta Bergame.

La Lazio a longtemps buté sur Parme, plus défensif que d'habitude en l'absence de Gervinho, mais l'équipe de Simone Inzaghi a fini par forcer le verrou pour obtenir une victoire logique et méritée. Ciro Immobile a attendu la 81e minute pour inscrire, sur penalty, son 6e but de la saison, avant que Correa ne mette fin à l'incertitude dans le temps additionnel (2-0, 90+4).

La Lazio se pose donc à la troisième place, à trois points de Naples, vainqueur samedi sur le terrain de l'Udinese (3-0), et à sept de la Juventus, accrochée samedi par le Genoa (1-1) malgré un nouveau but de Cristiano Ronaldo. Mais L'Inter peut reprendre position sur le podium en cas de victoire dimanche soir dans le derby de la capitale lombarde face à l'AC Milan.

Ventura a manqué ses débuts avec le Chievo

Pour son retour sur un banc de touche, Gian Piero Ventura a donc pour sa part vécu une après-midi très compliquée avec le Chievo Vérone, écrasé 5-1 sur sa propre pelouse par l'Atalanta Bergame (15e). Ventura était sans poste depuis son catastrophique passage à la tête de l'équipe d'Italie, conclu par l'élimination des Azzurri en barrage d'accession à la Coupe du Monde, manquée cet été par l'Italie pour la première fois depuis 1958.

Le Chievo, pénalisé en début de saison pour des plus-values fictives sur des opérations de transfert, est dernier du classement avec -1 point... Le Torino (10e) a été tenu en échec 2-2 à Bologne (17e), alors que la Fiorentina (7e) recevra Cagliari (14e) à 16H GMT.