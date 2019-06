L'AC Milan tient le successeur de Leonardo. Après les nominations successives de Paolo Maldini en tant que "directeur technique" et de Zvonimir Boban en tant que "directeur du football", l'organigramme s'est complété ce vendredi de l'arrivée de Frederic Massara au poste de directeur sportif.

Une annonce qui intervient au surlendemain de la nomination de de Marco Giampaolo au poste d'entraîneur. L'ancien coach de la Sampdoria s'est engagé pour deux saisons, plus une en option.

"Nous sommes très heureux d'accueillir Frederic. Grâce à son expérience, son sérieux et son professionalisme, il apportera quelque chose à l'AC Milan et sera utile pour mener à bien la stratégie du club", a déclaré Paolo Maldini via le communiqué du club rossonero.