Serie A - Auteur d'un doublé, Cristiano Ronaldo offre le succès à la Juventus face à Empoli (1-2)

La Juventus Turin peut remercier Cristiano Ronaldo. Samedi soir, la Vieille Dame s'est finalement imposée sur la pelouse d'Empoli (1-2), dans le cadre de la 10e journée de Serie A. Alors que Francesco Caputo avait ouvert le score pour les Azzurri, les Turinois ont eu toutes les peines du monde pour renverser la tendance. Finalement, grâce à Ronaldo, auteur d'un doublé, les Bianconeri repartent avec les trois points de la victoire et égalent leur meilleur départ en Serie A avec 28 points. Avant les autres rencontres du week-end, la Juventus s'envole en tête du classement et compte provisoirement sept points d'avance sur son dauphin, Naples.

Il était bien loin le match incroyable délivré par la Juventus Turin, cette semaine en Ligue des champions, contre Manchester United (0-1). Ce samedi, la rencontre semblait déjà pliée d'avance, sur le papier, mais la Vieille Dame est finalement tombée dans le piège tendu par son hôte, au stadio Carlo Castellani.

Empoli, 18e avec 6 points avant le coup d'envoi et incapable de gagner depuis août dernier, s'est montré séduisant d'entrée et a surtout posé d'énormes problèmes à l'ogre turinois. Logiquement, le leader incontesté du championnat s'est fait punir à la demi-heure de jeu. Sur un service de Rade Krunic, Francesco Caputo a trouvé la faille d'une magnifique frappe enroulée du pied gauche (1-0, 28e).

Ronaldo signe un doublé

Et si les Bianconeri sont rentrés aux vestiaires avec un handicap d'un seul petit but, l'addition aurait pu être plus salée si l'arbitre, qui a pourtant consulté le VAR, avait finalement accordé un penalty au promu azzurri, sur une possible main de Leonardo Bonucci. Certainement le tournant du match. Finalement, un penalty a bien été accordé, mais pour les hommes de Massimiliano Allegri. Cristiano Ronaldo s'est chargé de le transformer (1-1, 54e) avant de doubler la mise un quart d'heure plus tard, d'une frappe incroyable du droit, pleine lucarne (1-2, 70e).

La Juventus s'en est donc remis à son numéro 7, dans une rencontre où elle a été bousculée comme jamais. La réussite aurait pu être parfaite si la frappe de Miralem Pjanic n'était pas venue s'écraser sur la barre transversale (48e). Finalement, la Vieille Dame signe un cinquième succès en déplacement, un neuvième en dix rencontres. Avant le choc de cette journée, Naples-AS Rome (dimanche, 20h30), la Juve reste solidement leader et compte même sept longueurs d'avance sur son dauphin napolitain.