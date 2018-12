Serie A - Cristiano Ronaldo veut Messi en Italie, mais quel club pourrait le recruter ?

"Pour moi la vie est un défi, j'aimerais qu'il vienne en Italie, un jour. Qu'il fasse comme moi et qu'il accepte le défi." Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, ce lundi, Cristiano Ronaldo a invité Lionel Messi à le rejoindre en Serie A. Si cet appel devrait rester vain, quel club italien pourrait se permettre de recruter l'attaquant du Barça si ce dernier songe, un jour, à éventuellement rejoindre la Botte ? Partant de ce cette idée, voici le pour et le contre concernant les plus grands clubs italiens.

Juventus

Pourquoi oui

Bien évidemment, le premier club qui nous vient à l'esprit est... la Juventus. Solide financièrement, jamais avare en gros coup(s) sur le mercato, le leader de Serie A a un pouvoir attractif certain. Qui aurait pu miser sur l'arrivée de Cristiano Ronaldo avant l'été dernier ? Certainement personne. Et pourtant... Véritable institution, la Juve fait partie du gotha du football européen. Sur le plan des résultats, elle a presque tout raflé ces dernières années. Forcément, c'est le club qui intéresserait le plus Messi en Italie.

Pourquoi non

Vous imaginez, vous, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans le même club ? Difficile, voire impossible. Les deux meilleurs ennemis sont nés pour s'affronter, pas cohabiter. De plus, la Juve est largement satisfaite avec CR7. Si aucun club ne refuserait la venue de Messi, la Vieille Dame n'y a jamais songé. Et n'y songera probablement pas. Après l'opération Ronaldo de l'été dernier, la Vieille Dame devrait également se montrer plus sage dans les prochains mois. Et ce malgré des retombées exceptionnelles.

Cristiano Ronaldo (AC Mailand vs. Juventus Turin)Getty Images

AC Milan

Pourquoi oui

Pour l'heure, il ne reste de l'AC Milan que le nom. Mais c'est un élément à ne pas négliger. Malgré une crise de résultats qui dure depuis des années déjà, le club rossonero garde sa renommée. Son passé glorieux est toujours présent. Certes poussé vers la sortie par la Juventus, Gonzalo Higuain n'a pas hésité à y signer l'été dernier. Mieux, Cristiano Ronaldo en personne a même pensé à venir en Lombardie à l'été 2017 ! "On avait discuté du salaire, de son contrat. Lui était d'accord pour venir", confiait ainsi il y a quelques jours Massimiliano Mirabelli, l'ancien directeur sportif milanais. L'AC Milan n'est peut-être plus une grande équipe, mais il reste un grand club. De plus, Elliott, le nouveau fonds américain propriétaire du club, semble être (très) solide financièrement.

Pourquoi non

La Ligue des champions, l'AC Milan ne la dispute plus depuis déjà plusieurs saisons. Un inconvénient de taille lorsqu'on espère attirer des grands noms. Difficile donc d'imaginer Lionel Messi ne pas disputer la plus grande des compétitions européennes... Par ailleurs, le fair-play financier guette le club italien, qui devrait d'ailleurs se faire bientôt sanctionner par l'UEFA. Une grosse amende est à envisager. Elliott a beau être solide, sa marge de manoeuvre reste limitée. Malgré sa volonté de renaître, Milan semble, à travers ses résultats, encore en cendres. Une qualification en Ligue des champions, au terme de cette saison, serait déjà un joli pas en avant.

#weareacmilan - Logo AC MilanEurosport

Inter Milan

Pourquoi oui

Le nom de Lionel Messi a déjà été accosté à l'Inter Milan. La raison ? Marco Tronchetti Provera, PDG de Pirelli, sponsor du club italien, en parle régulièrement. "Messi ? Comment dire non à Messi ? S’il y avait une opération, les fans seraient ravis", avait-il récemment expliqué. De quoi faire forcément la Une des journaux. Le club nerazzurro revient sur le devant de la scène. Preuve en est, son retour et son parcours en Ligue des champions cette saison. Malade depuis plusieurs années, l'Inter est plus que jamais sur la voie de la guérison. Javier Zanetti, ancien capitaine historique du club et désormais vice-président, jouerait un rôle clé dans d'éventuelles négociations pour la venue de son compatriote. L'Inter a d'ailleurs toujours eu une relation étroite avec les joueurs de l'Albiceleste : Milito, Icardi, Veron, Crespo, Simeone, Samuel, Cambiasso...

Pourquoi non

Suning, le groupe chinois qui possède le club lombard, est une grosse puissance. Problème : comme pour son rival milanais, le fair-play financier n'est jamais bien loin. Et l'Inter le sait, elle qui avait été déjà punie il y a plusieurs saisons. Une telle opération financière semble impossible. Le rêve de faire venir Messi, un jour, devrait rester comme tel.

Inter Vice President Javier Zanetti - conference press 2017 - Getty ImagesGetty Images

Napoli

Pourquoi oui

Le Napoli et l'Argentine, c'est toute une histoire. Considéré comme un dieu vivant, Diego Maradona a laissé une empreinte indélébile dans la ville du Vésuve. L'idée de voir Lionel Messi porter le maillot azzurro ferait donc rêver les plus romantiques... Malgré un maigre butin en terme de trophées, les résultats du club napolitain sont réguliers depuis plusieurs saisons. Il fait désormais partie du panorama du football européen. Et pour convaincre Messi, un certain Carlo Ancelotti décrocherait certainement son téléphone. Un atout pour n'importe quel club.

Pourquoi non

Les tifosi du Napoli le savent, Aurelio De Laurentiis, le président du club, n'est pas un adepte des grosses dépenses. Du coût du transfert au salaire proposé, le producteur de cinéma a un regard sur tout. Il suffit de regarder le dossier Cavani. "Il faudrait qu'il divise son salaire en deux et que le PSG fasse une effort sur le prix du transfert", lâchait-il récemment. On vous laisse imaginer pour Lionel Messi et sa clause à 700 millions d'euros...