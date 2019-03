La Vieille Dame avait visiblement les jambes un peu lourdes. Cinq jours après avoir renversé l’Atlético Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions (3-0), les Bianconeri ont chuté sur le terrain du Genoa (2-0) à l’occasion de la 28e journée de Serie A. Méconnaissables, les hommes de Massimiliano Allegri ont concédé leur première défaite de la saison en championnat suite à des buts de Stefano Sturaro (72e) et de Goran Pandev (81e). La Juve conserve malgré tout une avance très confortable (18 points) sur Naples, deuxième.

Héros de son équipe en milieu de semaine face à l’Atlético, Cristiano Ronaldo était laissé au repos ce dimanche. Sans sa star portugaise et avec un onze de départ remanié (Blaise Matuidi, Giorgio Chiellini et Wojciech Szczesny étaient remplaçants), la Juventus Turin a d’abord vécu une première période compliquée au stade Luigi-Ferraris. Empruntés offensivement et bousculés par des Grifoni déterminés, les Piémontais auraient même pu rejoindre les vestiaires en étant menés au score. Mais Mattia Perin a fait ce qu’il fallait pour repousser les tentatives adverses (16e, 30e).

Zéro tir cadré pour la Juve

Les Turinois ont cru ouvrir la marque au début du second acte, mais le but de Paulo Dybala a été refusé après recours au VAR pour un hors-jeu (56e). Sans doute le tournant du match, car, derrière, le leader du championnat a baissé la garde. Le Genoa y a cru et c’est un ancien joueur de la Juve qui a fait pencher la balance en faveur des locaux. De retour à la compétition après une longue période d’absence, Stefano Sturaro a trouvé la faille d’une frappe enroulée du droit quelques secondes seulement après son entrée en jeu (1-0, 72e).

Passeur décisif sur le premier but, le vétéran Goran Pandev (35 ans) a prouvé qu’il avait encore de beaux restes en ajustant Mattia Perin du gauche (2-0, 81e). Passés à côté de leur sujet (aucun tir cadré), les Juventini s’inclinent logiquement en terres génoises. Même si le titre lui semble promis, la Vieille Dame ne terminera donc pas la saison invaincue en Serie A. Pas de quoi, cependant, ternir la semaine de Miralem Pjanic et de ses coéquipiers, qui ont remporté une rencontre autrement plus importante mardi dernier.