Serie A - Gennaro Gattuso (AC Milan) a besoin d'idées neuves, et vite

"Nous sommes embarrassants, on n'ira pas loin de cette façon." Il y a deux mois, Gennaro Gattuso ne cachait pas son inquiétude quant au football proposé par son AC Milan. Fin octobre, le club lombard venait de chuter chez lui face au Betis Séville en Ligue Europa (1-2) au terme d'une rencontre très pauvre, confirmant cette mauvaise habitude : les Rossoneri ne gagnent jamais contre des concurrents directs.

Après Naples (3-2), après l'Inter Milan (1-0) et avant la Juventus Turin (0-2) en Serie A, le club espagnol a été la troisième équipe à faire tomber le club milanais cette saison. L'an passé, les Milanais n'avaient pas réussi à remporter un seul match sur six face à ces trois adversaires nationaux, que ce soit avec Vincenzo Montella ou Gennaro Gattuso. Le problème, pour le deuxième nommé, c'est que Milan semble stagner depuis la reprise, ou du moins marquer le pas face à une concurrence qui progresse plus vite.

Un contexte (trop) lourd

"Je vois une équipe perdue et ça me fait réfléchir. Il n’y a pas de fluidité, ni de tranquillité. La fragilité du groupe me préoccupe", disait encore Gattuso après le revers sévillan. Il faut dire que l'ancien milieu emblématique du club doit composer depuis son arrivée en novembre 2017 avec un contexte compliqué entre la fragilité de l'édifice milanais, ses problèmes avec l'UEFA dans le cadre du fair-play financier, les critiques du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini ou encore une cascade de blessures. On peut comprendre que le sentiment de quiétude n'habite pas l'effectif de Gattuso actuellement.

Dans ce contexte, il apparaît d'autant plus difficile de se relever de la série de mauvais résultats des Milanais (1 victoire sur les 6 dernières journées de Serie A). "C’est une période compliquée. L’urgence qui y règne ne me permet pas de reprocher quoi que ce soit à mon équipe", a avancé Gattuso samedi soir après une défaite lourde de sens face à la Fiorentina (0-1). La première de la saison en championnat face à un adversaire jugé plus faible.

Toujours privé de Lucas Biglia et Giacomo Bonaventura au milieu ou encore du défenseur Mattia Caldara (absent lui depuis le début de la saison), les Lombards traversent également une crise offensive (0 but en 3 matches). Le joueur qui symbolise cette stérélité offensive est bien sûr Gonzalo Higuain, recrue vedette du mercato estival et qui n'a trouvé le chemin des filets qu'à cinq reprises lors de cette première partie de saison. Depuis huit matches, toutes compétitions confondues, l'Argentin est même contraint au mutisme face aux buts adverses. Un problème de plus, peut-être le plus important, pour Gattuso.

Gonzalo Higuain, l'avant-centre de l'AC Milan.Getty Images

Higuain va-t-il quitter le navire ?

L'ancien Bianconero, arrivé dans le cadre d'un échange avec Leonardo Bonucci, était censé représenter ce petit plus pour vivre plus sereinement la course au top 4 cette saison. Justement, l'AC Milan est sorti de ce "Big Four" ce week-end et l'incapacité de l'Argentin à s'épanouir en Lombardie n'a jamais été autant mise en lumière. S'il n'a pas retrouvé son niveau des années turinoises ou napolitaines, "Pipita" n'est pas aidé par un collectif plutôt inoffensif dans le jeu.

Depuis plusieurs semaines, le 4-3-3 de Gattuso ne réagit voire n'agit plus. Les partenaires de Suso semblent mêler fébrilité et frilosité et on ne peut pas dire que Gonzalo Higuain y trouve son compte. L'Argentin bénéficie de très peu de ballons exploitables et son investissement sur le terrain s'en ressent clairement. La semaine dernière, Gattuso avait lui choisi de le mettre face à ses responsabilités. "Il doit être une valeur ajoutée pour l’AC Milan. Il doit guider l’équipe et encourager ses coéquipiers. Il doit apporter quelque chose de plus", avait-il lancé après le match nul à Bologne (0-0) alors que les rumeurs de transfert se multiplient ces derniers jours quant à un départ du buteur de 31 ans dès cet hiver.

On imagine mal Milan laisser filer son attaquant vedette après à peine six mois, le désaveu serait terrible pour le club lombard. Mais pour éviter que ce scénario ne voit le jour, les dirigeants du club et le staff technique vont devoir résoudre de nombreux problèmes, dans le jeu contre Frosinone et Spal d'abord, dans le vestiaire ensuite. Reste à savoir si Gennaro Gattuso y participera, et pour combien de temps.