L'issue était inévitable. Et l'aventure, qui aurait dû être belle, a pris fin : Gennaro Gattuso quitte son poste d'entraîneur de l'AC Milan, un an et demi après avoir endossé le rôle dans le but de replacer son club de coeur en haut du classement de Serie A. La mission n'a pas été accomplie. Et le technicien a confirmé son départ à La Repubblica.

Encore en course pour décrocher un ticket pour la Ligue des champions avant la dernière journée de championnat, les Rossoneri ont finalement bouclé la saison au 5e rang, devancés par la Juventus, Naples, l'Atalanta et l'Inter. Le départ de l'ancien milieu de terrain semblait de toute façon programmé : ces dernières semaines, la presse italienne n'a cessé d'évoquer les divergences qui l'ont opposé à sa direction.

Gattuso renonce à son contrat

"Décider de quitter le banc de Milan n'est pas facile, a-t-il confié au média transalpin, avant même que son club annonce officiellement la séparation. Mais c'est une décision que je devais prendre. Il n'y a pas eu de moment déclencheur : c'est la suite d'une aventure de 18 mois en tant qu'entraîneur d'une équipe qui, pour moi, ne sera jamais comme les autres".

Rino Gattuso applaude i tifosi del Milan, Getty ImagesGetty Images

A tel point que le technicien de 41 ans a choisi de partir sans rien réclamer, renonçant à ses deux années de contrat. "Parce que mon histoire avec Milan ne sera jamais une question d'argent", a-t-il expliqué. Leonardo, directeur sportif du club, devrait lui aussi s'en aller. Preuve qu'une nouvelle page se tourne. Sans amorcer, a priori, une nouvelle grande histoire pour le mythique club lombard.