Serie A : Ibrahimovic-Milan, le retour du roi ?

C'est l'histoire d'un amour qui ne s'est jamais réellement terminé. Comme il l'a une nouvelle fois expliqué à L'Equipe la semaine passée, Zlatan Ibrahimovic ne souhaitait pas quitter l'AC Milan à l'été 2012. Malgré sa volonté de tout faire capoter, l'attaquant suédois, poussé alors vers la sortie par le duo Galliani-Berlusconi, s'était finalement décidé à signer au PSG, qui avait su "satisfaire toutes ses conditions". À peine le temps de se dire au revoir que Zlatan s'était déjà envolé vers Paris, le coeur lourd et la rancoeur tenace.

Un contrat au coeur des discussions

Comme l'a souvent expliqué Adriano Galliani, l'ancien administrateur délégué rossonero, le joueur a refusé de lui parler pendant plusieurs mois après cet épisode. Puis de l'eau a coulé sous les ponts et les deux ont fait la paix. Si le dirigeant historique n'est désormais plus à Milan, Ibrahimovic, lui, y reviendrait bien volontiers. Après une saison passée aux Los Angeles Galaxy, l'attaquant est en effet en discussions avancées avec Leonardo, l'actuel directeur sportif du club lombard. Et accessoirement son ancien au PSG.

Comme l'explique Sky Italie, les deux parties négocient actuellement les contours du possible contrat de Zlatan. Si ce dernier privilégie une durée de dix-huit mois, Milan, de son côté, opterait plutôt pour six. Selon les médias italiens, un terrain d'entente pourrait être trouvé à mi-chemin : un contrat de six mois renouvelable à certaines conditions. Concernant le salaire du joueur, on parle de quatre millions d'euros. S'il n'y a pas eu de grandes avancées ces derniers jours, les négociations se poursuivent doucement (mais sûrement selon la chaîne transalpine.

Leonardo en est fan

Si ce possible transfert est encore loin d'être acté, tant les détails à régler sont encore nombreux, il semble toutefois en bonne voie. L'AC Milan veut Ibrahimovic, Ibrahimovic veut l'AC Milan. Conscient de la nécessité de recruter un attaquant pour épauler la paire Higuain-Cutrone, Leonardo souhaite également apporter du caractère et de l'expérience à un effectif encore jeune. Et parfois trop tendre. De cet avis, Gennaro Gattuso, l'entraîneur milanais, est favorable au retour de son ancien coéquipier. Les deux ont d'ailleurs une excellente relation.

Leonardo et Ibrahimovic, alors au PSGImago

"On y a pensé cet été. C’est un guerrier, il a des caractéristiques particulières. Il aime Milan et le club. Je suis très lié à lui, mais maintenant c’est impossible", expliquait Leonardo le 4 octobre dernier. En coulisses, la situation est différente et ce dernier travaille bien à l'arrivée de Zlatan. Mino Raiola, son agent, a d'ailleurs retrouvé une bonne relation avec le club lombard. Le tout depuis son changement de propriétaire et l'éviction de Massimiliano Mirabelli, ancien directeur sportif milanais qui était en conflit ouvert avec l'Italo-néerlandais.

"Je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais que plusieurs clubs européens sont intéressés, mais je suis heureux à Los Angeles, j‘aime ma vie, ma famille aussi. Et j’ai besoin d’un challenge, d’une raison de continuer de jouer", confiait de son côté Ibrahimovic à L'Equipe Magazine samedi dernier. Si les Los Angeles Galaxy souhaitent bien évidemment le conserver, l'attaquant de 37 ans, lui, semble pour l'instant dans le flou. En attendant l'épilogue de ce feuilleton, les tifosi milanais militent en masse pour son retour sur les réseaux sociaux. "Il est temps que tu reviennes chez toi et qu'on termine notre histoire", écrit notamment l'un d'entre eux en mentionnant le joueur. Retrouvailles en janvier ?