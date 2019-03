Serie A : L'AC Milan enchaîne contre le Chievo (2-1) et conserve sa 3e place, Piatek encore buteur

L'AC Milan enchaîne. Les Rossoneri ont remporté une cinquième victoire consécutive en Championnat en allant s'imposer 2-1 samedi à Vérone face au Chievo, lors de la 27e journée, renforçant ainsi sa troisième place. Avec ce succès, le Milan prend provisoirement quatre points d'avance sur l'Inter (4e), qui jouera dimanche contre la Spal. Et dans une semaine, les deux équipes milanaises se retrouveront pour un Derby de la Madonnina brûlant.

Comme souvent, les hommes de Gennaro Gattuso n'ont pas livré une prestation très enthousiasmante dans le jeu samedi face à la lanterne rouge. Mais ils ont encore fait preuve d'une grande efficacité, à commencer par leur buteur polonais Piatek, auteur du but du 2-1 au coeur de la deuxième période (57e). Validé après une longue interruption pour l'étude des images à la VAR, ce but est le 19e de Piatek, qui rejoint Cristiano Ronaldo et Quagliarella (Sampdoria) en tête du classement des buteurs. Auparavant, Biglia avait ouvert la marque sur un coup franc superbe (31e), mais Hetemaj avait égalisé de la tête pour le Chievo (41e).