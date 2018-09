Serie A - L'AS Rome s'enfonce, Naples s'accroche à la Juve

Sale semaine pour l'AS Rome. Sèchement battu par le Real Madrid en Ligue des champions mercredi soir (3-0), le club de la Louve a encore perdu dimanche, cette fois-ci en championnat. Les partenaires de Justin Kluivert, titulaire pendant une petite heure, ont été dominés par Bologne (2-0), encaissant des buts de Federico Mattiello (36e) et Federico Santander (59e). Vainqueur au Torino lors de la 1ère journée de Serie A, l'AS Rome a depuis enchaîné deux nuls et deux défaites et pointe au 12e rang du classement.

Dans le même temps, l'autre club de Rome a confirmé une dynamique bien différente. La Lazio Rome, qui avait d'emblée chuté contre Naples et la Juventus Turin, vient de glaner un troisième succès de suite, et quel succès ! Les joueurs de Simone Inzaghi ont écrasé le Genoa (4-1) avec un doublé de Ciro Immobile (23e, 89e) et deux autres buts signés Felipe Caceido (7e) et Sergej Milinkovic-Savic (53e). La Lazio est 5e, trois points derrière Naples (2e).

Naples assure en attendant la Juve

Quelques instants auparavant, le Napoli s'était justement imposé sur le terrain du Torino (1-3), affichant de nets progrès dans le jeu. Jusqu'ici, le club dirigé par Carlo Ancelotti brillait plus par ses résultats que par son football et avait dû batailler pour gagner ses matches en Serie A.

Mais dimanche, Naples a semblé plus en jambes, plus inspiré et mieux organisé que depuis le début de saison. Insigne, auteur d'un doublé (4e, 59e), et la recrue Verdi (20e) ont (entre autre) permis au club de Campanie de revenir à égalité de points du leader turinois, une Juventus qui se déplace à 20h30 sur le terrain de Frosinone.